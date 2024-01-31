Зоря розписала нічию проти Ягеллонії в товариському матчі. Рахунок та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Зоря – Ягеллонія – 2:2

Голи: Яцик, 75, Мишньов, 78 – Палулу, 30, Калісканер 63



Нереалізований пенальті: Калісканер 85 (сейв голкіпера)

Луганці знову зіграли проти представника польскої Екстракляси. П'ять днів тому Зоря програла Краковії, а сьогодні суперник був ще складніший – Ягеллонія наразі посідає друге місце в турнірній таблиці свого чемпіонату.

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Українська команда пропустила по голу в середині кожного з таймів (красивим вийшов перший). Однак цього разу луганці спромоглися здійснити камбек за три хвилини – на 75 забив Яцик, а на 78 відзначився Мишньов. Ягеллонія таки могла виривати перемогу, але Зорю врятував Сапутін, відбивши пенальті наприкінці матчу.