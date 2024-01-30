Луганський клуб позбавляється баласту і намагається подбати про якісне відновлення своїх гравців.

Зоря на своєму сайті оголосила про припинення співпраці з Венделлом Сантосом.

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19-річний вінгер виступав за луганців на правах оренди з Гояса – угода була розірвана достроково за взаємною згодою сторін. Бразильський легіонер у поточному сезоні зіграв за Зорю у 6 матчах, провівши сумарно на полі лише 59 хвилин (результативними діями не відзначався).

Натомість підсилила Зорю нова тренерка з фізичної підготовки. Нею стала Інна Десюк, яка раніше працювала у жіночій команді Шахтаря.

Нагадаємо, нині Зоря готується до другої частини сезону на зборах у Туреччині. Луганці вже зіграли свій перший спаринг, в якому поступились польській Краковії з рахунком 0:2. В останній день січня підопічні Юрія Коваля зійдуть зі ще одним представником Екстракляси – Ягеллонією.

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