Заря расписала ничью с Ягеллонией в товарищеском матче. Счет и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Звезда – Ягеллония – 2:2

Голы: Яцык, 75, Мишнев, 78 – Палулу, 30, Калисканер 63



Нереализованный пенальти: Калисканер 85 (сейв голкипера)

Луганчане снова сыграли против представителя польской Экстраклясы. Пять дней назад Заря проиграла Краковии, а сегодня соперник был еще сложнее – Ягеллония занимает второе место в турнирной таблице своего чемпионата.

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Украинская команда пропустила по голу в середине каждого из таймов (красивым получился первый). Однако на этот раз луганчане смогли осуществить камбек за три минуты – на 75 забил Яцык, а на 78 отличился Мишнев. Ягеллония могла вырывать победу, но Зорю спас Сапутин, отбив пенальти в конце матча.