Зоря і Гент зіграли у 1-му турі Ліги конференцій 2023/24 (1:1). Рахунок і огляд матчу 21 вересня 2023-го читайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Зоря – Гент на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. Через повномасштабну війну в Україні поєдинок першого туру Ліги конференцій відбувся у польському Любліні, але особливого інтересу, судячи з практично порожніх трибун, не викликав. Валерій Кривенцов, який нещодавно замінив Ненада Лалатовіча на посаді головного тренера Зорі, дебютував у єврокубках із луганською командою.

Сьогоднішній опонент Зорі – Гент – чудово розпочав сезон 2023/24. "Буйволи" лідирують у чемпіонаті Бельгії (4 перемоги і 2 нічиї у 6-ти турах), а в кваліфікації Ліги конференцій пройшли словацьку Жиліну, Погонь Щецин і кіпрський АПОЕЛ. Луганці, як відомо, розпочинали євросезон у кваліфікації ЛЄ, однак вилетіли від празької Славії.

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Перший момент створив Гент. На 7-й хвилині Тіссудалі у боротьбі з дебютантом Болем пробив з кута воротарського – повз дальню дев'ятку. Він же трохи не встиг, щоб замкнути простріл/удар Куйперса. Проходили розрізні передачі Гента у штрафний Зорі, тоді як підопічні Кривенцова в дебюті гри гостроти біля чужих воріт не створили. Закидання на Едуардо Герреро результату не приносили. Натомість Де Сарт ледь не вивів Тіссудалі віч-на-віч з Турбаєвським, але кіпер Зорі був першим на м'ячі.

Нарешті бодай щось від підопічних Кривенцова аж у середині тайму. Герерро дотепно пропустив на Кирюханцева, простріл якого заблокували. Кутовий успіху луганцям не приніс. На 25-й Руф потягнув небезпечний удар Герреро в дальній кут, однак форвард Зорі заліз у офсайд. Наприкінці першого тайму панамець наважився на удар через себе, проте знову з положення поза грою. Після дещо нервового старту Зоря заспокоїлася у захисних діях, а от в атаці все було сумно – лише один удар у бік воріт і жодного в площину. Але й Гент на гол явно не награв. Як наслідок, абсолютно логічні нулі в Любліні після 45-ти хвилин.

На старті другої половини Зоря нарешті розіграла атаку з ударом у площину. Антюх і Герреро довели м'яч до Нагнойного, який приклався з-за меж штрафного. В руки Руфу. А от біля воріт Зорі було дуже гостро. Після подачі кутового Турбаєвський суперсейвом врятував Зорю, відбивши удар Куйперса, а от з добиванням Геркенса вже нічого не міг вдіяти. На щастя луганців, удар у гравця Гента не вийшов, і м'яч опустився на сітку, а не в ворота.

Герреро знову знайшов момент. Нападник Зорі нарешті уникнув офсайду, втік на побачення з Руфом, але з гострого кута пробив повз дальню стійку. Найкращий шанс луганців у матчі. І дуже прикро, що одразу після цього Гент забив. На 67-й хвилині Куйперс замкнув простріл з правого флангу. М'яч пройшов поміж ніг Джордану, а Турбаєвський не врятував.

На щастя, підопічні Валерія Кривенцова швидко відігралися. Мишньов віддав на хід Кирюханцеву, Ігор прострілив у центр штрафного на Герреро. Едуардо, про якого всі забули, у дотик поклав у дальній кут. 1:1!

Гент мав шанс знову вийти вперед. Стійка врятувала Зорю після удару Куйперса, якому забракло сантиметрів, щоб оформити дубль. Підопічні Хейна Ванхазебрука в останні хвиолини були значно ближчими до гола, але луганці встояли. 1:1 – перше очко для України у груповому турнірі євросезону 2023/24. Бронзовий призер УПЛ зумів стримати лідера чемпіонату Бельгії.

Наступний матч Ліги конференцій Зоря зіграє 5 жовтня. Команда Валерія Кривенцова поїде в Ісландію у гості до Брейдабліка. Гент того ж дня прийме Маккабі Тель-Авів, який після першого туру очолює групу B завдяки домашній перемозі над Брейдабліком.