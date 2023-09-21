Заря и Гент сыграли в 1-м туре Лиги конференций 2023/24 (1:1). Счет и обзор матча 21 сентября 2023-го читайте в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Заря – Гент на "Футбол 24", стартовал в 22:00 по киевскому времени. Из-за полномасштабной войны в Украине поединок первого тура Лиги конференций состоялся в польском Люблине, но особого интереса, судя по практически пустым трибунам, не вызвал. Валерий Кривенцов, недавно заменивший Ненада Лалатовича в должности главного тренера Зари, дебютировал в еврокубках с луганской командой.

Сегодняшний оппонент Зари – Гент – отлично начал сезон 2023/24. "Буйволы" лидируют в чемпионате Бельгии (4 победы и 2 ничьи в 6 турах), а в квалификации Лиги конференций прошли словацкую Жилину, Погонь Щецин и кипрский АПОЭЛ. Луганчане, как известно, начинали евросезон в квалификации ЛЕ, однако вылетели от пражской Славии.

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Первый момент создал Гент. На 7-й минуте Тиссудали в борьбе с дебютантом Болем пробил из угла вратарской – мимо дальней девятки. Он же чуть не успел, чтобы замкнуть прострел/удар Куйперса. Проходили разрезные передачи Гента в штрафную Зари, в то время как подопечные Кривенцова в дебюте игры остроты у чужих ворот не создали. Забросы на Эдуардо Герреро результата не приносили. Де Сарт едва не вывел Тиссудали один на один с Турбаевским, но кипер Зари был первым на мяче.

Наконец хоть что-то от подопечных Кривенцова только в середине тайма. Герерро остроумно пропустил на Кирюханцева, прострел которого заблокировали. Угловой успех луганцам не принес. На 25-й Руф потащил опасный удар Герреро в дальний угол, однако форвард Зари забрался в офсайд. В конце первого тайма панамец решился на удар через себя, однако снова из положения вне игры. После нервного старта Заря успокоилась в защитных действиях, а вот в атаке все было грустно – лишь один удар в сторону ворот и ни одного в створ. Но и Гент на гол явно не наиграл. Как следствие, абсолютно логичные нули в Люблине после 45 минут.

На старте второй половины Заря наконец-то разыграла атаку с ударом в створ. Антюх и Герреро довели мяч до Нагнойного, приложившегося из-за пределов штрафной. В руки Руфу. А вот у ворот Зори было очень остро. После подачи углового Турбаевский суперсейвом спас Зорю, отразив удар Куйперса, а вот с добиванием Геркенса уже ничего не мог поделать. К счастью луганцев, удар у игрока Гента не получился, и мяч опустился на сетку, а не в ворота.

Герреро снова нашел момент. Нападающий Зори наконец избежал офсайда, убежал на свидание с Руфом, но с острого угла пробил мимо дальней стойки. Лучший шанс луганцев в матче. И очень досадно, что сразу после этого Гент забил. На 67-й минуте Куйперс замкнул прострел с правого фланга. Мяч прошел между ног Джордана, а Турбаевский не спас.

К счастью, подопечные Валерия Кривенцова быстро отыгрались. Мишнев отдал на ход Кирюханцеву, Игорь прострелил в центр штрафного на Герреро. Эдуардо, о котором все забыли, в касание положил в дальний угол. 1:1!

Гент имел шанс снова выйти вперед. Штанга спасла Зорю после удара Куйперса, которому не хватило сантиметров, чтобы оформить дубль. Подопечные Хейна Ванхазебрука в последние минуты были значительно ближе к голу, но луганчане устояли. 1:1 – первое очко для Украины в групповом турнире евросезона 2023/24. Бронзовый призер УПЛ сумел сдержать лидера чемпионата Бельгии.

Следующий матч Лиги конференций Заря сыграет 5 октября. Команда Валерия Кривенцова поедет в Исландию в гости к Брейдаблику. Гент в тот же день примет Маккаби Тель-Авив, который после первого тура возглавляет группу B благодаря домашней победе над Брейдабликом.