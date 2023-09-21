Футболісти Зорі зіграли в матчі з Гентом без патчів із логотипом Ліги конференцій на рукавах футболок.

Луганська Зоря вийшла на матч 1-го туру групового етапу Ліги конференцій із Гентом без спеціальних нашивок із зображенням логотипу турніру, що є порушенням регламенту. Місце на правому рукаві у кожного гравця луганської команди було порожнім.

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"Починаючи з групового етапу, нашивка Ліги конференцій Європи УЄФА повинна бути на вільній зоні правого рукава футболки. Це положення стосується всіх клубів, окрім володаря титулу. Значок Ліги конференцій Європи УЄФА заборонено використовувати в будь-якому іншому змаганні або на будь-якій попередній стадії змагання. Багаторазові переможці Ліги конференцій Європи УЄФА (три рази поспіль або принаймні п'ять разів) отримають значок багаторазового переможця Ліги конференцій Європи УЄФА", – йдеться в 58-й статті правил регламенту Ліги конференцій УЄФА.

Матч Гент - Зоря грається в ці хвилини. Текстову онлайн-трансляцію зустрічі ви можете прочитати на Футбол 24.