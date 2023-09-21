Бельгійський Гент перед матчем Ліги конференцій не дуже професіонально підготував матеріал про Зорю та Луганськ, який більше 9-ти років не перебуває під контролем України.

Напередодні поєдинку 1-го туру Ліги конференцій Зоря – Гент бельгійці опублікували традиційний для усіх клубів матеріал-представлення суперника. Щоправда, у випадку із Зорею Гент відверто "дав у штангу".

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Зокрема, у описі Луганська, який окупований Росією з 2014 року, "буйволи" опублікували наступне формулювання. "Близько половини мешканців міста – етнічні росіяни, для більш ніж 80% населення російська мова є рідною. І місто, і клуб дуже російськоорієнтовані.

Це було видно з того, що в логотипі клубу дуже довго використовувалася російська назва Заря (а не українська Зоря). Тільки нещодавно це було виправлено", – йшлося у матеріалі.

Згодом у Генті, схоже, зрозуміли свою помилку, яку цілком може почати просувати російська пропаганда. Принаймні, скандальні твердження вже прибрали з сайту бельгійців. Залишилася лише згадка, що матч Ліги конференцій Зоря – Гент через війну в Україні пройде у польському Любліні, за 1400 км від Луганська, який зараз є частиною окупованої/анексованої Росією території на Сході України. У місті було розбомблено багато будівель, загинуло кілька тисяч людей.

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