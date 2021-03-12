Бразилець має приєднатись до Зорі 11 червня 2021 року, коли йому виповниться 18 років, стверджує Globo Esporte.

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Зазначається, що контракт з гравцем буде розрахований на три роки, а Ботафого збереже 20% економічних прав на Гільєрме. Цікаво, що він ще жодного разу не виходив на поле у складі основної команди бразильського клубу.

До слова, Сміт мав підписати повноцінну угоду із Ботафого в лютому цього року, однак через інтерес Зорі сторони так і не домовились про укладання контракту.

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