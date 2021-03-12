Бразилец должен присоединиться к Заре 11 июня 2021-го, когда ему исполнится 18 лет, утверждает Globo Esporte.

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Отмечается, что контракт с игроком будет рассчитан на три года, а Ботафого сохранит 20% экономических прав на Гильерме. Интересно, что он еще ни разу не выходил на поле в составе основной команды бразильского клуба.

К слову, Смит должен был подписать полноценное соглашение с Ботафого в феврале этого года, однако из-за интереса Зари стороны так и не договорились о заключении контракта.

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