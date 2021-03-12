"КДК приймав рішення не про коментарі президента Олімпіка, оскільки ця справа перебуває зараз в комітеті етики та чесної гри. КДК розглядав питання стосовно безпеки на матчі Олімпік – Шахтар на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Олімпік повинен був забезпечити виконання певних регламентних норм УПЛ і УАФ.

Олімпік повторно звернувся до КДК УАФ через скандал у матчі з Шахтарем

Нами було встановлено, що під час матчу не була належним чином забезпечена неможливість доступу до кімнати суддів. Як наслідок, несанкціонована поява в перерві матчу в суддівській кімнаті президента Олімпіка. Також була спроба потрапити в суддівську кімнату і після матчу. Тому, з огляду на ці порушення і їхню систематичність, було прийнято рішення оштрафувати Олімпік на суму 500 тисяч гривень.

Також попередили Олімпік, що в разі повторення такої ситуації може бути застосована санкція у вигляді зняття очок. КДК заборонив грати Олімпіку на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського до кінця цього сезону. Що стосується проведення на цьому стадіоні матчів інших команд, це питання буде вирішувати комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ", – наводить слова Грищенка Футбол News.

Нагадаємо, президент Олімпіка Владислав Гельзін після поразки Шахтарю (0:1) увірвався в ефір з брутальними образами на адресу суддів, Лучано Лучі, каналів "Футбол", його експертів та журналістів. Причиною цього став скасований гол у ворота "гірників".

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