Зоря – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу УПЛ
15 квітня 13:58 - Читать на русском
Зоря приймає СК Дніпро-1 у 21 турі чемпіонату України. Склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
55’ Назарій Русин
58’ Едуардо Герреро
Артем Довбик 90+3’
55’ Назарій Русин
58’ Едуардо Герреро
90+3’ Артем Довбик
Друга команда УПЛ 2022/23 гостює у третьої. Матч, як і онлайн-трансляція Зоря – СК Дніпро-1 на "Футбол 24", стартує о 15:00. Команда Кучера намагається скоротити до 1-очкової відстані лідерський відрив Шахтаря, який свій поєдинок зіграє у неділю. Зоря ж у боротьбі за бронзу отримала подарунок від Динамо, що напередодні зіграло внічию у Львові.
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