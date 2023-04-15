Друга команда УПЛ 2022/23 гостює у третьої. Матч, як і онлайн-трансляція Зоря – СК Дніпро-1 на "Футбол 24", стартує о 15:00. Команда Кучера намагається скоротити до 1-очкової відстані лідерський відрив Шахтаря, який свій поєдинок зіграє у неділю. Зоря ж у боротьбі за бронзу отримала подарунок від Динамо, що напередодні зіграло внічию у Львові.

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