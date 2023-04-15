Вторая команда УПЛ 2022/23 гостит у третьей. Матч, как и онлайн-трансляция Заря - СК Днепр-1 на "Футбол 24", стартует в 15:00. Команда Кучера пытается сократить до 1-очкового расстояния лидерский отрыв Шахтера, который свой поединок сыграет в воскресенье. Заря же в борьбе за бронзу получила подарок от Динамо, накануне сыгравшего вничью во Львове.

Динамо впервые в истории потеряло очки с Рухом в матче УПЛ – феерия украинского Грилиша, 3 подряд гол Ваната

Стартовые составы:

Заря: Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын – Шахов, Бражко – Антюх, Булеца, Русин – Герреро.

СК Днепр-1: Рыбак – Пасич, Сваток, Сарапий, Каплиенко – Бабенко, Рубчинский – Гуцуляк, Пихалёнок, Бланко – Довбик.