Зоря дізналась топ-3 своїх найкращих гравців за версією Instat – з них лише один залишиться у команді

Україна — 11:52 1808
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Шахтар переконав Спірідона відмовитись від переходу в Динамо, – ЗМІ
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Зідан був категорично проти: чому Луніну не варто повертатися в Реал прямо зараз?Сергій Тищенко — 11:10 1
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Динамо офіційно пояснило "відставку" Луческу, розсекретивши переписку тренера з СуркісомУкраїна — 10:56 9619
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Гент має намір добре заробити на продажі Яремчука – відомий план клубу щодо українцяБельгія — 10:41 1756
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Луческу не був першим у списку кандидатів на посаду тренера Динамо, – ЦиганикУкраїна — 09:21 5222