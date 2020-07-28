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Зоря дізналась топ-3 своїх найкращих гравців за версією Instat – з них лише один залишиться у команді

09:48 - Читать на русском
Зоря дізналась топ-3 своїх найкращих гравців за версією Instat – з них лише один залишиться у команді
Богдан Михайліченко та Томаш Кендзьора / Фото ФК Динамо

Луганський клуб достойно провів минулий сезон і може спокійно підбивати підсумки.

Захисник Бондан Михайліченко став найкориснішим гравцем Зорі минулого сезону за версією Instat, повідомляє Команда 1.

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На другій сходинці серед найкращих футболістів луганського клубу розташувався Віталій Вернидуб, а замикає трійку Богдан Лєднєв.

За інформацією ЗМІ, Михайліченко близький до підписання контракту з Андерлехтом, а Лєднєв, контракт якого належить Динамо, повертається у київський клуб. За підсумками минулого сезону УПЛ, Зоря фінішувала на третій сходинці.

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Богдан Богдан Лєднєв Віталій Віталій Вернидуб Зоря Зоря Богдан Богдан Михайліченко
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