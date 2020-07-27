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Скрипник близький до переходу в СК Дніпро-1, – ЗМІ

27 липня 23:04 - Читать на русском
Скрипник близький до переходу в СК Дніпро-1, – ЗМІ
Віктор Скрипник / Фото ФК Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник може очолити інший клуб УПЛ.

Керівництво СК Дніпро-1 незадоволене роботою головного тренера Дмитра Михайленка та зацікавлене у послугах Віктора Скрипника, повідомляє Tribuna.

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За інформацією джерела, боси дніпровського клубу вже контактували з наставником Зорі, і сторони близькі до підписання контракту.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в УПЛ Скрипник разом із Зорею фінішував на третій сходинці та гарантував луганцям путівку у груповий етап Ліги Європи. СК Дніпро-1 завершив минулий розіграш чемпіонату України 7-м.

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Головне Дмитро Дмитро Михайленко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Зоря Зоря Віктор Віктор Скрипник
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