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Заря узнала топ-3 своих лучших игроков по версии Instat – из них только один останется в команде

09:48 - Читати українською
Заря узнала топ-3 своих лучших игроков по версии Instat – из них только один останется в команде
Богдан Михайличенко и Томаш Кендзера / Фото ФК Динамо

Луганский клуб достойно провел прошлый сезон и может спокойно подводить итоги.

Защитник Бондан Михайличенко стал самым полезным игроком Зари прошлого сезона по версии Instat, сообщает Команда 1.

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На второй строчке среди лучших футболистов луганского клуба расположился Виталий Вернидуб, а замыкает тройку Богдан Леднев.

По информации СМИ, Михайличенко близок к подписанию контракта с Андерлехтом, а Леднев, контракт которого принадлежит Динамо, возвращается в киевский клуб. По итогам прошлого сезона УПЛ, Заря финишировала на третьей строчке.

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Богдан Богдан Леднев Віталій Віталій Вернидуб Заря Заря Богдан Богдан Михайличенко
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