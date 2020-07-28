Заря узнала топ-3 своих лучших игроков по версии Instat – из них только один останется в команде

Луганский клуб достойно провел прошлый сезон и может спокойно подводить итоги.

Защитник Бондан Михайличенко стал самым полезным игроком Зари прошлого сезона по версии Instat, сообщает Команда 1.

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На второй строчке среди лучших футболистов луганского клуба расположился Виталий Вернидуб, а замыкает тройку Богдан Леднев.

По информации СМИ, Михайличенко близок к подписанию контракта с Андерлехтом, а Леднев, контракт которого принадлежит Динамо, возвращается в киевский клуб. По итогам прошлого сезона УПЛ, Заря финишировала на третьей строчке.

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