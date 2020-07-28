Заря узнала топ-3 своих лучших игроков по версии Instat – из них только один останется в команде

Сергій Тищенко — 11:10 1
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Зідан був категорично проти: чому Луніну не варто повертатися в Реал прямо зараз?
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Динамо официально обьяснило "отставку" Луческу, рассекретив переписку тренера c СуркисомУкраина — 11:02 8934
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Луческу неоднозначно ответил на слухи об отставке из ДинамоУкраина — 00:06 18237
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"Театр и шок": Луческу (не) покидает Динамо, 3-й "большой измене" быть – румынские СМИ зря отправили в отставкуУкраина — 27 июль 30015
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Суркис – о слухах относительно отставки Луческу: У Динамо есть тренерУкраина — 27 июль 12984