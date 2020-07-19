Зоря – Десна: анонс матчу УПЛ

Зоря в останньому турі УПЛ 2019/20 приймає Десну. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Десна після несподіваної поразки Олександрії втратила всі шанси на срібні медалі, а Зоря, програвши Динамо, тепер має лише теоретичну можливість фінішувати другою – для цього потрібно переграти чернігівців і сподіватися на поразку киян. Втім, Віктор Скрипник після попереднього поєдинку не був пригніченим, заявивши, що він радий тому, де перебуває його команда. Щоправда, вона може опуститися ще нижче, адже перевага над Десною становить всього два залікових бали. Щоб гарантувати собі бронзу, луганцям в поєдинку з сіверянами потрібна хоча б нічия.

Зоря в поточному сезоні двічі била Десну, причому останній раз це було особливо жорстоко – в матчі за вихід на третє місце команда Віктора Скрипника взагалі нічого не дозволила супернику. Це стало наслідком височенної інтенсивності пресингу та темпу роботи, однак навіть у Чернігові вони впали після першого тайму – з грандами ж луганців вистачало всього на півгодини. Всі важливі матчі у вищій шістці, за виключенням першої зустрічі з Шахтарем, "мужики" провалили. Крім того, Зоря двічі обпеклася на Олександрії, не зумівши розкрити оборону при шаленому володінні. Всі ці проблеми були системними і, зрештою, стали причиною поразки в матчі за срібло проти Динамо. Чи повторяться вони проти Десни? Залежить від рівня спротиву сіверян.

Матч проти Олександрії у попередньому турі був для чернігівців найважливішим в історії, адже випав реальний шанс піднятися на другу позицію – втім, вдало розпочавши, вони пропустили тричі. Олександр Рябоконь скаржився на налаштування – мовляв, тримали в голові наступний матч. Можливо, також далася взнаки втома, адже за чотири дні до цього команда грала на перемогу проти Шахтаря. Так чи інакше, у сіверян залишаються шанси на бронзу, а в суперниках зараз не менш втомлена Зоря. Сильні сторони чернігівців – потужна оборона та голкіпер, швидкі контратаки з постійними ударами в площину і ширша лава запасних – цілком можуть принести успіх, але спочатку потрібно стримати стартову навалу "мужиків".

Кадрова ситуація

Обидва клуби вирішили зберегти інформацію щодо травмованих у таємниці, тож можна тільки здогадуватись, хто не зможе зіграти. У складі Десни дуже вірогідною можна вважати відсутність Олексія Гуцуляка та Влада Калітвінцева – перший отримав важке пошкодження ще наприкінці травня, а другий пропустив через травму останні чотири матчі. Інших втрат у сіверян (зокрема, і дискваліфікацій) немає.

У Зорі не тільки немає нових втрат, а і підсилення з'явилось – Богдан Лєднєв знову доступний до гри. Три травмованих голкіпера (Шевченко, Васіль, Махарадзе) залишаються в лазареті. Невеличке питання є по Євгену Чеберку, який нещодавно підписав контракт з австрійським ЛАСКом. Центрбек покине клуб лише після останнього туру в УПЛ, тож матч проти Десни може стати для нього прощальним із луганцями – цікаво, чи випустить його Віктор Скрипник? Сьогодні побачимо.

Орієнтовні склади на матч Зоря – Десна

Зоря: Мацапура – Тимчик, Чеберко, Абу Ханна, Михайліченко – Іванісеня – Лєднєв, Юрченко, Кочергін – Громов, Кабаєв

Десна: Паст – Фаворов, Гітченко, Тамм, Мостовий – Домбровський, Арвеладзе – Картушов, Тотовицький, Кузик – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери вважають Зорю фаворитом, опираючись на статистику попередніх зустрічей, але реальність не така проста. Обидві команди мають свої переваги й недоліки: луганці дуже інтенсивні у пресингу й можуть тримати високий темп, але платять за це швидкою втомою й слабкою конвертацією володіння в моменти – чернігівці ж класно контратакують, збалансовані у всіх фазах гри й мають ширшу лавку запасних, але не витримують високий темп та мають проблеми з характером (підтверджено Зорею і Шахтарем).

Все буде залежити від фізичних кондицій обох команд. Назвати сильнішого важко, але досвід попереднього поєдинку занадто яскравий – тоді Зоря з Десною були в схожих умовах, і все завершилось впевненим виносом сіверян. Підопічні Олександра Рябоконя стали багато пропускати у важливих матчах і дуже залежні від стандартів, в той час як луганці, при всіх проблемах, роблять ставку на позиційний футбол і забивають з гри. В швидкості вони також не поступаються.

Важко ось так просто спрогнозувати результат, адже колективи приблизно рівні, але Зоря трішечке рівніша. Зрештою, їй навіть не потрібна перемога – навряд чи Динамо програє Колосу, а в битві за бронзу достатньо нічиї. Вірогідно, матч проти Десни нічиєю і завершиться.