"Яка різниця – Вербіч чи Ібрагімовіч": Громов заявив, що "люди в жовтих майках" відбирали очки у Зорі

Півзахисник луганської Зорі Артем Громов прокоментував поразку своєї команди від Динамо (1:3) в матчі 31-го туру УПЛ.

"У нас ще залишилась одна гра. Нам потрібно не поступитися Десні, щоб посісти третю сходинку. Звичайно, ми засмутились, але це футбол.

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Динамо використовувало свої моменти, а ми ні. Не сказав би, що нам не вистачило запалу. Всі розуміли, якою буде ця гра. Просто клас футболістів і реалізація моментів у киян краща, ніж у нас. Моментів, щоб зрівняти рахунок, у нас вистачало.

Чи розслабилися ми після того, як замінили Вербіча? Та яка різниця – Вербіч чи Ібрагімовіч. Ми ж граємо проти команди, а не проти окремих особистостей. Не відходимо від своєї гри. З огляду на те, скільки очок наші доблесні люди у жовтих майках у нас відібрали, ми задоволені тим, де сьогодні перебуваємо", – сказав Громов у коментарі програмі "ПроФутбол".

Нагадаємо, поразка від Динамо (1:3) фактично позбавила Зорю шансів на срібло УПЛ – аби претендувати на другу сходинку команді Скрипника треба обіграти в останньому турі Десну і сподіватися на програш киян Колосу.

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