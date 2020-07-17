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"Яка різниця – Вербіч чи Ібрагімовіч": Громов заявив, що "люди в жовтих майках" відбирали очки у Зорі

11:47 - Читать на русском
"Яка різниця – Вербіч чи Ібрагімовіч": Громов заявив, що "люди в жовтих майках" відбирали очки у Зорі
Артем Громов (праворуч) у боротьбі з Віталієм Буяльським / ФК Динамо Київ

Півзахисник луганської Зорі Артем Громов прокоментував поразку своєї команди від Динамо (1:3) в матчі 31-го туру УПЛ.

13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков
 
Артем Громов 3’
3’ Артем Громов
13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков

"У нас ще залишилась одна гра. Нам потрібно не поступитися Десні, щоб посісти третю сходинку. Звичайно, ми засмутились, але це футбол.

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Динамо використовувало свої моменти, а ми ні. Не сказав би, що нам не вистачило запалу. Всі розуміли, якою буде ця гра. Просто клас футболістів і реалізація моментів у киян краща, ніж у нас. Моментів, щоб зрівняти рахунок, у нас вистачало.

Чи розслабилися ми після того, як замінили Вербіча? Та яка різниця – Вербіч чи Ібрагімовіч. Ми ж граємо проти команди, а не проти окремих особистостей. Не відходимо від своєї гри. З огляду на те, скільки очок наші доблесні люди у жовтих майках у нас відібрали, ми задоволені тим, де сьогодні перебуваємо", – сказав Громов у коментарі програмі "ПроФутбол".

Нагадаємо, поразка від Динамо (1:3) фактично позбавила Зорю шансів на срібло УПЛ – аби претендувати на другу сходинку команді Скрипника треба обіграти в останньому турі Десну і сподіватися на програш киян Колосу.

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Відеоновини Динамо - Зоря Десна Десна Динамо Динамо Зоря Зоря Артем Артем Громов Златан Златан Ібрагімовіч УПЛ Беньямін Беньямін Вербіч
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