Маркевич: Ні Динамо, ні Зоря, ні Десна не готові до Ліги чемпіонів

Голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич висловився щодо шансів претендентів на срібло УПЛ у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

"Не хочу нікого ображати, але ні Динамо, ні Зоря, ні Десна не готові до Ліги чемпіонів. Навіть на успішний виступ у кваліфікації Ліги чемпіонів з тим складом, який має кожна з команд, розраховувати буде важко.

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Треба серйозно підсилюватися. Та й для Ліги Європи цього буде явно недостатньо. Як для проходження кваліфікації, так і для групового раунду. Рівень чемпіонату України, на жаль, посередній, а для вирішення більш-менш серйозних питань у єврокубках потрібні відповідні футболісти", – сказав Маркевич у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, за два кола до завершення сезону на другу сходинку чемпіонату України, яка дає право на кваліфікацію у Лізі чемпіонів, претендує одразу три команди. Після 30-ти турів Десна з 55 очками посідає четверту сходинку турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від Зорі та Динамо на два і один пункт відповідно.

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