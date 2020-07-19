Заря – Десна: анонс матча УПЛ

Заря в последнем туре УПЛ 2019/20 принимает Десну. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Десна после неожиданного поражения Александрии потеряла все шансы на серебряные медали, а Заря, проиграв Динамо, теперь имеет лишь теоретическую возможность финишировать второй – для этого нужно переиграть черниговцев и надеяться на поражение киевлян. Впрочем, Виктор Скрипник после предыдущего поединка не был подавленным, заявив, что он рад тому, где находится его команда. Правда, она может опуститься ещё ниже, ведь преимущество над Десной составляет всего два зачётных балла. Чтобы гарантировать себе бронзу, луганчанам в поединке с северянами нужна хотя бы ничья.

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Заря в текущем сезоне дважды била Десну, причем последний раз это было особенно жестоко – в матче за выход на третье место команда Виктора Скрипника вообще ничего не позволила сопернику. Это стало следствием высочайшей интенсивности прессинга и темпа работы, однако даже в Чернигове они упали после первого тайма – с грандами же луганчан хватало всего на полчаса. Все важные матчи в высшей шестёрке, исключая первую встречу с Шахтером, "мужики" провалили. Кроме того, Заря дважды обожглась на Александрии, не сумев раскрыть оборону при бешеном владении. Все эти проблемы были системными и, в конце концов, стали причиной поражения в матче за серебро против Динамо. Повторятся ли они против Десны? Зависит от уровня сопротивления северян.

Матч против Александрии в предыдущем туре был для черниговцев важнейшим в истории, ведь выпал реальный шанс подняться на вторую позицию – впрочем, удачно начав, они пропустили трижды. Александр Рябоконь жаловался на настрой – мол, держали в голове следующий матч. Возможно, также сказалась усталость, ведь за четыре дня до этого команда играла на победу против Шахтера. Так или иначе, у северян остаются шансы на бронзу, а в соперниках сейчас не менее уставшая Заря. Сильные стороны черниговцев – мощная оборона и голкипер, быстрые контратаки с постоянными ударами в створ и более широкая скамейка запасных – вполне могут принести успех, но сначала нужно сдержать стартовый навал "мужиков".

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Кадровая ситуация

Оба клуба решили сохранить информацию о травмированных в тайне, поэтому можно только догадоваться, кто не сможет сыграть. В составе Десны очень вероятным можно считать отсутствие Алексея Гуцуляка и Влада Калитвинцева – первый получил тяжёлое повреждение ещё в конце мая, а второй пропустил из-за травмы последние четыре матча. Других потерь у северян (в частности, дисквалификаций) нет.

У Зари не только нет новых потерь, а и усиления появилось – Богдан Леднев снова доступен к игре. Три травмированных голкипера (Шевченко, Василь, Махарадзе) остаются в лазарете. Небольшой вопрос есть по Евгению Чеберко, который недавно подписал контракт с австрийским ЛАСКом. Центрбэк покинет клуб только после последнего тура в УПЛ, поэтому матч против Десны может стать для него прощальным с луганчанами – интересно, выпустит ли его Виктор Скрипник? Сегодня посмотрим.

Ориентировочные составы на матч Заря – Десна

Заря: Мацапура – Тимчик, Чеберко, Абу Ханна, Михайличенко – Иванисеня – Леднев, Юрченко, Кочергин – Громов, Кабаев

Десна: Паст – Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой – Домбровский, Арвеладзе – Картушов, Тотовицкий, Кузык – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры считают Зарю фаворитом, опираясь на статистику предыдущих встреч, но реальность не такая простая. Обе команды имеют свои преимущества и недостатки: луганчане очень интенсивные в прессинге и могут удерживать высокий темп, но платят за это быстрой усталостью и слабой конвертацией владения в моменты – черниговцы же классно контратакуют, сбалансированы во всех фазах игры и имеют широкую скамейку запасных, но не выдерживают высокий темп и имеют проблемы с характером (подтверждено Зарей и Шахтером).

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Всё будет зависеть от физических кондиций обеих команд. Назвать сильнейшего трудно, но опыт предыдущего поединка слишком яркий – тогда Заря с Десной были в похожих условиях, и всё завершилось уверенным выносом северян. Подопечные Александра Рябоконя стали много пропускать в важных матчах и очень зависимы от стандартов, в то время как луганчане, при всех проблемах, делают ставку на позиционный футбол и забивают с игры. В скорости они также не уступают.

Трудно вот так просто спрогнозировать результат, ведь коллективы примерно равны, но Заря немного ровнее. В конце концов, ей даже не нужна победа – вряд ли Динамо проиграет Колосу, а в битве за бронзу достаточно ничьи. Вероятно, матч против Десны ей и завершится.

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