Зоря – Десна: Бєлік назвав фаворита у боротьбі за "бронзу" УПЛ

Екс-форвард збірної України Олексій Бєлік поділився очікуваннями від протистояння Зорі та Десни у битві за третю сходинку турнірної таблиці чемпіонату України.

"Центральний матч останнього туру чемпіонату відбудеться у Запоріжжі. І хоча Зоря має шанси, нехай і невеликі, обігнати Динамо – краще синиця в руках, ніж журавель у небі.

УАФ оголосила суддівські призначення на матчі фінального туру чемпіонату України

Якщо зосередитися на боротьбі за третє місце, то, звичайно, команда Віктора Скрипника, фаворит. Десні у будь-якому випадку потрібно атакувати, ризикувати, що тільки на руку швидким гравцям Зорі. Думаю, на нас чекає цікавий поєдинок", – сказав Бєлік у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, після поразки від Динамо Зоря має лише примарні шанси на другу сходинку: для цього в останньому турі треба обігрувати Десну і сподіватись на поразку киян від Колоса. Більше того, у разі програшу чернігівцям підопічні Скрипника можуть взагалі залишитись без медалей.

"Динамо було готове психологічно": що може завадити Києву на шляху в ЛЧ і хто – останній представник України в Європі