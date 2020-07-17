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Зоря – Десна: Бєлік назвав фаворита у боротьбі за "бронзу" УПЛ

17 липня 23:25 - Читать на русском
Зоря – Десна: Бєлік назвав фаворита у боротьбі за "бронзу" УПЛ
Зоря – Десна / ФК Зоря

Екс-форвард збірної України Олексій Бєлік поділився очікуваннями від протистояння Зорі та Десни у битві за третю сходинку турнірної таблиці чемпіонату України.

 

"Центральний матч останнього туру чемпіонату відбудеться у Запоріжжі. І хоча Зоря має шанси, нехай і невеликі, обігнати Динамо – краще синиця в руках, ніж журавель у небі.

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Якщо зосередитися на боротьбі за третє місце, то, звичайно, команда Віктора Скрипника, фаворит. Десні у будь-якому випадку потрібно атакувати, ризикувати, що тільки на руку швидким гравцям Зорі. Думаю, на нас чекає цікавий поєдинок", – сказав Бєлік у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, після поразки від Динамо Зоря має лише примарні шанси на другу сходинку: для цього в останньому турі треба обігрувати Десну і сподіватись на поразку киян від Колоса. Більше того, у разі програшу чернігівцям підопічні Скрипника можуть взагалі залишитись без медалей.

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Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Олексій Бєлік Зоря - Десна Десна Десна
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