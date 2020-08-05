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Зоря анонсувала два спаринги з представниками УПЛ

20:33 - Читать на русском
Зоря анонсувала два спаринги з представниками УПЛ
Тренування Зорі / Фото ФК Зоря

Луганський клуб обрав серйозних суперників для підготовки до нового сезону.

Першим спаринг-партнером підопічних Віктора Скрипника стане СК Дніпро-1, яким у луганців запланована зустріч на 11 серпня, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Також, 15 серпня Зоря проведе товариську зустріч з Маріуполем. Нагадаємо, старт нового сезону чемпіонату України запланований на 22 серпня.

За підсумками минулого розіграшу УПЛ, луганський клуб посів третю сходинку у турнірній таблиці, яка дозволяє Зорі зіграти у груповому етапі Ліги Європи.

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Товариські матчі Зоря Зоря Маріуполь Маріуполь Міжсезонні збори СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Товариські матчі
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