Зоря анонсувала два спаринги з представниками УПЛ

Першим спаринг-партнером підопічних Віктора Скрипника стане СК Дніпро-1, яким у луганців запланована зустріч на 11 серпня, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Також, 15 серпня Зоря проведе товариську зустріч з Маріуполем. Нагадаємо, старт нового сезону чемпіонату України запланований на 22 серпня.
За підсумками минулого розіграшу УПЛ, луганський клуб посів третю сходинку у турнірній таблиці, яка дозволяє Зорі зіграти у груповому етапі Ліги Європи.
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