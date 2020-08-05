Заря анонсировала два спарринга с представителями УПЛ

Первым спарринг-партнером подопечных Виктора Скрипника станет СК Днепр-1, с которым у луганчан запланирована встреча на 11 августа, сообщает официальный сайт клуба.
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Также, 15 августа Заря проведет товарищескую встречу с Мариуполем. Напомним, старт нового сезона чемпионата Украины запланирован на 22 августа.
По итогам прошлого розыгрыша УПЛ, луганский клуб занял третье место в турнирной таблице, которое позволяет Заре сыграть в групповом этапе Лиги Европы.
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