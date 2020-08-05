Заря анонсировала два спарринга с представителями УПЛ

Луганский клуб выбрал серьезных соперников для подготовки к новому сезону.

Первым спарринг-партнером подопечных Виктора Скрипника станет СК Днепр-1, с которым у луганчан запланирована встреча на 11 августа, сообщает официальный сайт клуба.

Скрипник остается в Заре – гендир луганчан однозначно высказался по поводу скандала с СК Днепр-1

Также, 15 августа Заря проведет товарищескую встречу с Мариуполем. Напомним, старт нового сезона чемпионата Украины запланирован на 22 августа.

По итогам прошлого розыгрыша УПЛ, луганский клуб занял третье место в турнирной таблице, которое позволяет Заре сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи