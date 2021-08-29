В рамках 6-го туру УПЛ Зоря приймає Ворсклу, Рух проведе дербі проти Львова, а Десна зіграє з Вересом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Зоря – Ворскла

В принципі, дану зустріч можна навіть назвати центральною в турі, адже зустрічаються претенденти на зону єврокубків. Кілька років тому ці команди вели пряму боротьбу за бронзові медалі, але сьогодні розклад інакший – луганці виграли всього два матчі з п'яти, хоча із сильних суперників в календарі були тільки Динамо та Олександрія. Щонайгірше, Зоря пропускає у кожному поєдинку (навіть від Миная), причому останнім часом оборона привозить все більше й більше – підопічні Віктора Скрипника ковтнули по три голи в двох матчах з Рапідом і стільки ж отримали від розібраного Маріуполя.

Десь колективу не щастить, адже за очікуваними очками Зоря мала б йти на четвертій позиції, однак і про проблеми зі зламом якісної оборони не варто забувати. Так чи інакше, луганцям сьогодні необхідно перемагати за будь-яку ціну, адже вони перебувають аж на сьомому місці з відставанням від топ-3 у п'ять залікових балів – а від основного конкурента за бронзу (СК Дніпро-1) їх відділяють шість очок.

Втім, суперник у підопічних Віктора Скрипника дуже серйозний. Так, Ворскла досить ганебно вилетіла від КуПСа, але в чемпіонаті полтавці йдуть дуже впевнено – тільки вони й динамівці пройшли перші п'ять турів без поразок. "Зелено-білі" при цьому лишень раз забили менше двох голів і всього раз пропустили більше одного м'яча. Щоправда, із дуже сильних суперників був лишень СК Дніпро-1, з яким команда розписала бойову нічию (2:2).

Команда Юрія Максимова не у всіх матчах діяла впевнено (особливо слабким був поєдинок проти Вереса), а за статистичними показниками ворскляни традиційно перебирають. Полтавці забили на 3,25 голів більше, ніж повинні були й пропустили на 1,34 менше допущеного – за очікуваними очками колектив мав набрати на 3 очки менше. Для більшості клубів такий оверперформанс означав би певні проблеми в грі, однак для Ворскли така історія є звичною.

Реальне занепокоєння у фанатів "зелено-білих" викликає відсутність ротації – Юрій Максимов публічно оголосив, що у нього є лише 11 футболістів, на яких можна розраховувати. Зокрема, у матчі проти Металіста 1925 чотири з п'яти замін Ворскли були проведені на 88-й хвилині. Зоря в цьому аспекті набагато гнучкіша.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Шевченко – Луїзао

Орієнтовні склади на матч Зоря – Ворскла

Зоря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жунінью – Назарина – Крістіан, Булеца, Кочергін – Гладкий, Шахаб

Ворскла: Різник – Пердута, Тамм, Чеснаков, Якубу – Пуцлін, Челядін, Скляр – Тілль, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Обидві команди забивні, обидві нестабільні, обом потрібні очки. Ворскла по чемпіонату йшла більш рівно, але у поєдинку з претендентом на топ-3 колектив влаштував нервові гойдалки з рахунком 2:2. Крім того, поза межами рідного поля "зелено-білі" грають набагато слабше, ніж вдома – невдалий матч з Вересом стався саме на виїзді.

З огляду на вищезазначені фактори, цілком вірогідною здається бойова нічия.

Рух – Львів

Львівське дербі завжди інтригує своїм статусом хоча б тому, що це єдине реальне дербі в УПЛ. Щоправда, в часи Карпат такі матчі мали ще й статус принципового протистояння, а от поєдинки між Рухом і Львовом в попередньому сезоні зовсім не вразили – команди розписали дві невиразні нічиї (0:0 та 1:1). Сьогодні повторення історії.виглядає цілком ймовірним

Очікувати на гольову феєрію важко хоча б через проблеми у таборі "містян". Керівництво Львова після серії у п'ять матчів без перемог розпрощалося з Анатолієм Безсмертним (він подав у відставку), причому команда дізналася про цей факт із соцмереж. Найбільш вірогідним претендентом на крісло тренера називають Ігора Климовського, але поки що з футболістами працює екс-асистент старого коуча – Тарас Чопик. Очевидно, що в таких умовах він може думати тільки про обережну гру на мінімальний результат.

Недооцінювати "містян", однак, не варто. Колектив награв на 6,4 очікуваних голів замість 4-х реальних, а пропустив на 4,37 голів більше, ніж повинен був. За рівнем свого футболу Львів є міцним середняком, але команду тягнуть вниз проблеми з воротарями та недосвідчені захисники.

Рух теж нещодавно змінив тренера. Після 2-го туру "жовто-чорні" розпрощалися з Іваном Федиком, підписавши контракт з Леонідом Кучуком, а вже у 3-му команда здобула дебютну перемогу в новому сезоні – львів'яни впевнено розбили Верес. Футболісти були в захваті від ідей нового наставника, але в двох наступних зустрічах їм було не так весело. Спочатку колектив втратив очки з Колосом, граючи у більшості, а у Дніпрі тиждень тому команду винесли практично без спротиву.

При всій прогресивності ідей Кучука, Рух є одним з найслабших колективів УПЛ з точки зору атаки та оборони. Львів'яни награли всього на 3,64 очікуваних голи (найгірший показник у чемпіонаті), а за показником очікуваних пропущених вони поступаються лишень Чорноморцю. Як наслідок, колектив йде у зоні плей-офф за виживання, тож сьогодні "жовто-чорним" необхідно зіграти простіше й ефективніше – Руху зараз не до високих матерій.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Львів

Рух: Костик – Зозуля, Махмутович, Романчук, Якимець – Довгий, Чір'як – Грисьо, Шина, Ернест – Ренан

Львів: Паньків – Гагун, Дідик, Білий, Мисик – Мартинюк – Кузик, Оріховський, Федорчук, Климчук – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Рух демонструє більш вигадливий і агресивний футбол, але його ефективність залишається невисокою. Львів – прагматичніший колектив, який звик працювати від контратак. При цьому обидві команди перебувають у кризовому становищі.

Враховуючи вищезазначені фактори, дуже вірогідною здається нічия. Хоча загалом цей матч із розряду тих, які можуть завершитись з будь-яким результатом.

Десна – Верес

Десна до поєдинку проти Динамо в минулому турі йшла у лідерах УПЛ, демонструючи прекрасні статистичні показники й вигравши чотири матчі з чотирьох. Здавалося, що підопічні Олександра Рябоконя зможуть дати гідний бій киянам, але все завершилось прозаїчно – гранд розтрощив середняка, забивши чотири голи й змарнувавши ще кілька гольових нагод. Чернігівці намагалися якось відповідати, створивши два непоганих моменти перед перервою, але на більше команда виявилась неспроможною.

Втім, у поєдинкку проти Динамо подібний розклад не є дивним. На золото колектив все одно не претендував, однак в рамках боротьби за бронзу Десна виглядає фаворитом. У чотирьох стартових турах підопічні Олександра Рябоконя забивали не менше двох голів за матч, інтенсивність пресингу трималася на рівні 9,0 PPDA (це навіть краще, ніж у Динамо), а темп єдиноборств був майже ідентичний чемпіонствому (5,8 проти 6,0). Десь чернігівцям не вистачає ігрової стабільності, але загалом все дуже перспективно.

Верес у перших турах не вражав, демонструючи відверто першоліговий футбол з грою від оборони, довгих передач та флангових контратак – такий стиль вилився у поразки від Руха й Динамо, а також у нульову нічию з Колосом. В наступних двох матчах нічого кардинально не змінилось, але рівняни бодай не виглядали гірше за суперника. У поєдинку з Ворсклою вони так і взагалі заслужили на перемогу (однак зіграли 1:1), а з Минаєм була рівна гра з мінімальною звитягою (і незабитим пенальті у виконанні "лисів").

Помітно, що новачок лишень обживається в УПЛ. Їй не вистачає темпу передач, у неї занадто простий ігровий стиль і не дуже багато моментів. Щонайголовніше, підопічні Юрія Вірта не можуть провести матч рівно – мінімум один з таймів завжди або провальний, або ніякий. Втім, на дворі шостий тур, тож робити знижки на клас Верес вже не повинен. Необхідно навчитись набирати очки стабільно.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: С. Шестаков, Данилюк (обидва – Верес)

Орієнтовні склади на матч Десна – Верес

Десна: Литовка – Сафронов, Цимбалюк, Селін, Картушов – Домбровський, Арвеладзе – Калітвінцев, Тотовицький, Завійський – Безбородько

Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов – Є. Пасіч, Кучеров, Полюлях, Г. Пасіч – Сергійчук, Гегедош

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Десна – однозначний фаворит пари. Верес може створити проблеми, що показав матч проти Ворскли, але награти на явну перемогу рівнянам жодного разу не вдалося. Сіверяни ж впевнено виносили як аутсайдерів, так і претендентів на бронзові медалі. Саме тому варто поставити на перемогу господарів.

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