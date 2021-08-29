В рамках 6-го тура УПЛ Заря принимает Ворсклу, Рух проведет дерби против Львова, а Десна сыграет с Вересом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Заря – Ворскла

В принципе, данную встречу можно даже назвать центральной в туре, ведь встречаются претенденты на зону еврокубков. Несколько лет назад эти команды вели прямую борьбу за бронзовые медали, но сегодня расклад иной – луганчане выиграли всего два матча из пяти, хотя из сильных соперников были только Динамо и Александрия. Что хуже всего, Заря пропускает в каждом поединке (даже от Миная), причём в последнее время оборона привозит всё больше и больше – подопечные Виктора Скрипника глотнули по три гола в двух матчах с Рапидом и столько же получили от разобранного Мариуполя.

Где-то коллективу не везёт, ведь по ожидаемым очкам Заря должна идти на четвёртой позиции, однако и о проблемах со взломом качественной обороны не стоит забывать. Так или иначе, луганчанам сегодня необходимо побеждать любой ценой, ведь они находятся аж на седьмом месте с отставанием от топ-3 в пять зачётных баллов – а от основного конкурента за бронзу (СК Днепр-1) их отделяют шесть очков .

Впрочем, соперник у подопечных Виктора Скрипника очень серьёзный. Конечно, Ворскла достаточно позорно вылетела от КуПСа, но в чемпионате полтавчане идут очень уверенно – только они и динамовцы прошли первые пять туров без поражений. "Зелёно-белые" при этом только один раз забили меньше двух голов и лишь однажды пропустили больше одного мяча. Правда, из очень сильных соперников был только СК Днепр-1, с которым команда расписала боевую ничью (2:2).

Команда Юрия Максимова не во всех матчах действовала уверенно (особенно слабым был поединнок против Вереса), а по статистическим показателям ворскляне традиционно перебирают. Полтавчане забили на 3,25 голов больше, чем должны были и пропустили на 1,34 меньше допущенного – по ожидаемым очкам коллектив должен был набрать на 3 очка меньше. Для большинства клубов такой оверперформанс означал бы явные проблемы в игре, однако для Ворсклы такая история обычна.

Реальное беспокойство у фанатов "зелёно-белых" вызывает отсутствие ротации – Юрий Максимов публично объявил, что у него есть только 11 футболистов, на которых можно рассчитывать. В частности, в матче против Металлиста 1925 четыре из пяти замен Ворсклы были проведены на 88-й минуте. Заря в этом аспекте гораздо гибче.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: –

Травмированные: Шевченко – Луизао

Ориентировочные составы на матч Заря – Ворскла

Заря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жунинью – Назарина – Кристиан, Булеца, Кочергин – Гладкий, Шахаб

Ворскла: Ризнык – Пердута, Тамм, Чеснаков, Якубу – Пуцлин, Челядин, Скляр – Тилль, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Обе команды забивные, обе нестабильны, обоим нужны очки. Ворскла по чемпионату шла более ровно, но в поединке с претендентом на топ-3 коллектив устроил нервные качели со счётом 2:2. Кроме того, за пределами родного поля "зелёно-белые" играют гораздо слабее, чем дома – неудачный матч с Вересом произошёл именно на выезде.

Учитывая вышеуказанные факторы, вполне вероятной кажется боевая ничья.

Рух – Львов

Львовское дерби всегда интригует своим статусом хотя бы потому, что это единственное реальное дерби в УПЛ. Правда, во времена Карпат такие матчи имели ещё и статус принципиального противостояния, а вот поединки между Рухом и Львовом в прошлом сезоне совсем не впечатлили – команды расписали две блеклые ничьи (0:0 и 1:1). Сегодня вполне вероятно повторение истории.

Ожидать голевую феерию трудно хотя бы из-за проблем в лагере "горожан". Руководство Львова после серии в пять матчей без побед рассталось с Анатолием Бессмертным (он подал в отставку), причём команда узнала об этом из соцсетей. Наиболее вероятным претендентом на кресло главного тренера называют Игоря Климовского, но пока с футболистами работает экс-ассистент старого коуча – Тарас Чопик. Очевидно, что в таких условиях он может думать только об осторожной игре на результат.

Недооценивать "горожан", однако, не стоит. Коллектив наиграл на 6,4 ожидаемых голов вместо 4-х реальных, а пропустил на 4,37 голов больше, чем должен был. По уровню своего футбола Львов является крепким середняком, но команду тянут вниз проблемы с вратарями и неопытные защитники.

Рух тоже недавно сменил тренера. После 2-го тура "желто-чёрные" распрощались с Иваном Федыком, подписав контракт с Леонидом Кучуком, а уже в 3-м команда одержала дебютную победу в новом сезоне – львовяне уверенно разбили Верес. Футболисты были в восторге от идей нового наставника, но в двух следующих встречах им было не так весело. Сначала коллектив потерял очки с Колосом, играя в большинстве, а в Днепре неделю назад команду вынесли практически без сопротивления.

При всей прогрессивности идей Кучука, Рух является одним из самых слабых коллективов УПЛ с точки зрения атаки и обороны. Львовяне наиграли всего на 3,64 ожидаемых гола (худший показатель в чемпионате), а по показателю ожидаемых пропущенных они уступают лишь Черноморцу. Как следствие, коллектив находится в зоне плей-офф за выживание, поэтому сегодня "желто-чёрным" необходимо сыграть проще и эффективнее – Руху сейчас не до высоких материй.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: –

Травмированные: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Львов

Рух: Костик – Зозуля, Махмутович, Романчук, Якимец – Довгий, Чирьяк – Грисьо, Шина, Эрнест – Ренан

Львов: Панькив – Гагун, Дидык, Белый, Мысык – Мартынюк – Кузык, Ориховский, Федорчук, Климчук – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Рух демонстрирует более причудливый и агрессивный футбол, но его эффективность остается невысокой. Львов – прагматичный коллектив, который привык работать от контратак. При этом обе команды находятся в кризисном положении.

Учитывая вышеуказанные факторы, очень вероятной кажется ничья. Хотя в целом этот матч из разряда тех, которые могут завершиться с любым исходом.

Десна – Верес

Десна в матче против Динамо в прошлом туре шла в лидерах УПЛ, демонстрируя прекрасные статистические показатели и выиграв четыре поединка из четырех. Казалось, что подопечные Александра Рябоконя смогут дать достойный бой киевлянам, но всё завершилось прозаично – гранд разбил середняка, забив четыре гола и запоров еще несколько голевых моментов. Черниговцы пытались как-то отвечать, создав два неплохих момента перед перерывом, но на большее команда оказалась неготовой.

Впрочем, проиграть Динамо нестыдно. На золото коллектив всё равно не претендовал, однако в рамках борьбы за бронзу Десна выглядит фаворитом. В четырёх первых турах подопечные Александра Рябоконя забивали не менее двух голов за матч, интенсивность прессинга держалась на уровне 9,0 PPDA (это даже лучше, чем у Динамо), а темп единоборств был почти идентичен чемпионскому (5,8 против 6,0) . Где-то черниговцам не хватает игровой стабильности, но в целом все очень перспективно.

Верес в первых турах не впечатлял, демонстрируя откровенно перволиговій футбол с игрой от обороны, длинных передач и фланговых контратак – такой стиль вылился в поражение от Руха и Динамо, а также в нулевую ничью с Колосом. В последующих двух матчах ничего кардинально не изменилось, но ровенчане хотя бы не выглядели хуже соперника. В ничейному поединке с Ворсклой они так и вовсе сыграли хорошо, а с Минаем была равная игра с минимальной победой (и незабитым пенальти в исполнении "лис").

Заметно, что новичок лишь обживается в УПЛ. Ему не хватает темпа передач, у него слишком простой игровой стиль и не очень много моментов. Что самое главное, подопечные Юрия Вирта не могут провести матч ровно – минимум один из таймов всегда либо провальный, либо никакой. Впрочем, на дворе шестой тур, поэтому делать скидки на класс Верес уже не должен. Необходимо научиться набирать очки стабильно.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: –

Травмированные: С. Шестаков, Данилюк (оба – Верес)

Ориентировочные составы на матч Десна – Верес

Десна: Литовка – Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов – Домбровский, Арвеладзе – Калитвинцев, Тотовицкий, Завийский – Безбородько

Верес: Когут – Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов – Е. Пасич, Кучеров, Полулях, Г. Пасич – Сергийчук, Гегедош

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Десна – однозначный фаворит пары. Верес может создать проблемы, что показал матч против Ворсклы, но наиграть на явную победу ровенчанам ни разу не удалось. Северяне же уверенно выносили как аутсайдеров, так и претендентов на бронзовые медали. Именно поэтому стоит поставить на победу хозяев.

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