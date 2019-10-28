Зоря – Ворскла: Баєнко емоційно розкритикував арбітра матчу

Півзахисник Ворскли Володимир Баєнко прокоментував своє вилучення в матчі 12-го туру УПЛ проти Зорі.

"За розмовами суддя – найфутбольніша людина в світі. Він знає, як нам виходити з оборони в атаку. А коли перейдемо половину поля, розповідає, куди нам втекти, як зберігати м'яч.

Красивий гол Русина у відеоогляді Зоря – Ворскла – 4:0

Таке враження, що рефері 40 років грав в футбол, закінчив, і тоді тільки став арбітром – каже, як нам грати в футбол. Йому кажеш: "Фол", а він: "Ти спочатку вийди за середину поля". Нормально? Це реалії українського футболу.

Я йому кажу: "Запитай лайнсмена". Боковий арбітр махає головою – не знає, боїться взяти на себе відповідальність. Натомість головний одразу: "Я був біля епізоду, я все бачив". Але він не бачив – звертався ж до бокового. Як вони трактують? Чому у них завжди два варіанти розвитку ситуації? Коли їм вигідно, все підлаштовують під себе.

Я запитав головного: "За що ти даєш жовту? Я зіграв в м'яч!" Він сам не знав. Йому лайнсмен сказав, що це друга жовта. Потім він каже: "Ти відірвав ногу". Я не зрозумів – кому? Йому відірвав, або собі?" – поділився Баєнко в коментарі Профутболу.

Нагадаємо, Зоря розгромила Ворсклу (4:0), а Баєнко був вилучений з поля.

Зоря розгромила Ворсклу і піднялася на третє місце в УПЛ