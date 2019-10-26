Красивий гол Русина у відеоогляді Зоря – Ворскла – 4:0

Зоря розтрощила Ворсклу в матчі 12-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Ворскла.

Зоря знищила Ворсклу в домашньому матчі. Рахунок відкрив Русин на 16-й хвилині, влучивши красивим ударом у дев'ятку. До перерви Юрченко з пенальті збільшив перевагу луганців. В другому таймі Кабаєв зробив рахунок розгромним (Лєднєв асистував, як і в моменті з голом Русина). А крапку в матчі поставив той таки Лєднєв, пробивши точно у нижній кут воріт.

Зоря розгромила Ворсклу і піднялася на третє місце в УПЛ

Завдяки цій перемозі Зоря набрала 22 очки та піднялась на 3 сходинку, Ворскла з 8 пунктами лишилась на останньому місці разом зі Львовом.

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