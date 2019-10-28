Заря – Ворскла: Баенко эмоционально раскритиковал арбитра матча

Полузащитник Ворсклы Владимир Баенко прокомментировал свое удаление в матче 12-го тура УПЛ против Зари.

"За разговором судья – самая футбольная человек в мире. Он знает, как нам выходить из обороны в атаку. А когда перейдем половину поля, рассказывает, куда нам бежать, как сохранять мяч.

Красивый гол Русина в видеообзоре Заря – Ворскла – 4:0

Такое впечатление, что рефери 40 лет играл в футбол, закончил, и тогда только стал арбитром – говорит, как нам играть в футбол. Ему говоришь: "Фол", а он: "Ты сначала выйди за середину поля". Нормально? Это реалии украинского футбола.

Я ему говорю: "Спроси у лайнсмена". Боковой арбитр машет головой – не знает, боится взять на себя ответственность. Зато главный сразу: "Я был у эпизода, я все видел". Но он не видел – обращался же к боковому. Как они трактуют? Почему у них всегда два варианта развития ситуации? Когда им выгодно, все подстраивают под себя.

Я спросил главного: "За что ты даешь желтую? Я сыграл в мяч!" Он сам не знал. Ему лайнсмен сказал, что это вторая желтая. Затем он говорит: "Ты оторвал ногу". Я не понял – кому? Ему оторвал, или себе?" – поделился Баенко в комментарии Профутбол.

Напомним, Заря разгромила Ворсклу (4:0), а Баенко был удален с поля.

Заря разгромила Ворсклу и поднялась на третье место в УПЛ