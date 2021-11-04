"Наступна гра – новий виклик, багато нюансів, які грають ролі. Ми перемогли цю команду два тижні тому і докладемо всіх зусиль, щоб знову виграти. Наш суперник також приїхав, щоб показати майстерність і теж хоче перемагати.

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Кожна з команд хоче набирати очки для свого рейтингу та своєї країни. Для іміджу. Ми, ще раз наголошу, перемогли їх. Доклали багато зусиль. Тепер граємо вдома. З повагою ставимося до будь-якого суперника, але перш за все дивимося на себе.

Гра складається із 90 хвилин. Будь-який нюанс чи гол відкриває гру. У той же час розуміємо, що ти терпиш, і у тебе з'являється можливість забити, якою ми в тій грі скористалися. Нині ми граємо вдома. Не говоримо, що бігтимемо заради бігу. Дивитимемося, як розвиватиметься гра. Ми дивимося на себе та свої сили.

У кожної команди, яка грає у щільному графіку, є травмовані. Ми не є винятком. Низка наших гравців не братимуть участі у цій грі. У той же час є хлопці, які повернулися. Той самий Вернидуб, Луньов. Цвек тренувався, сподіваюся, що він допоможе нам. Травми, на жаль, є невід'ємною частиною футболу. Ми готові до всього. Ми маємо гравців, які вийдуть і доведуть свій клас", – цитує Скрипника сайт Зорі.

До поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги конференцій Зоря підходить на третій сходинці, ЦСКА – останній.

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