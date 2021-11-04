Матч проти ЦСКА Софії два тижні тому виявився у всіх сенсах переломним для Зорі. По-перше, у Болгарії луганці змушені були грати на тлі величезних кадрових втрат, тож Віктор Скрипник змінив схему, відмовившись від 4-4-2 з "ромбом" і поставивши Хомченовського в опорну зону. Цю модель він продовжив награвати і після виїзду.

ЦСКА Софія – Зоря: перша перемога України в осінніх єврокубках, шедевр Сайядманеша маскує страх Скрипника

По-друге, довелося проявити характер, витримавши тиск "армійців" у першому таймі и й перегорнувши хід зустрічі по перерві. По-третє, колектив першим серед українських клубів здобув перемогу й забив у поточному сезоні єврокубків. Зрештою, бронзовий призер УПЛ повернувся у боротьбу за плей-офф Ліги конференцій.

Аби вийти у євровесну, Зорі точно необхідно перемагати ЦСКА й Буде-Глімт вдома. Звитяга над болгарами здається цілком реальною, адже після успіху в Софії підопічні Віктора Скрипника набрали шикарний хід – вони переграли Колос, дотиснули Рух у 1/8 фіналі Кубка й розгромили міцний Металіст 1925 у Харкові з рахунком 6:1. Особливо круто протягом цьому відрізку виглядала трійка нападників: у Гладкого в активі 2 голи й асист, у Сайядманеша – 3 голи (плюс переможний шедевр у Болгарії), у Шахаба – 2 голи й 2 асисти.

Луганці дійсно виглядали симпатично, але важливо не переоцінювати успішні виступи в останніх чотирьох поєдинках. В кожному з матчів було купа нюансів: про перший тайм з ЦСКА Софією навіть страшно згадувати (це був супержахливий футбол), ковалівців здолали мінімально, Рух в перші 90 хвилин виглядав краще за Зорю (але у неї грав напіврезерів), а погром харків'ян почався вже після вилучення у їхньому складі – до того футбол був рівним. Не можна говорити, що Зоря перемагала незаслужено, однак проблем у грі "чорно-білих" достатньо.

Втім, ЦСКА Софія теж не є ідеальним. Вдома болгари продемонстрували агресію й навіть сподобались, але в ігровому плані цей колектив не показав чогось надзвичайного – це був доволі типовий футбол рівня середнячка УПЛ. При цьому підопічні Стойко Младенова втратили контроль над грою по перерві, а в наступних трьох матчах його команда взагалі "поплила", здобувши лише одну перемогу (над Ардою в Кубку). У чемпіонаті столичний клуб розписав нульову нічию з Бероє й поступився Локомотиву з Пловдіва, відставши від першого місця аж на 7 очок.

Словом, софійців "штормить", а сьогодні вони ще й гратимуть без дискваліфікованого Віона. Тим не менш, варто бути обережним з ЦСКА – для софійців матч проти Зорі є останнім шансом зачепитись за друге місце в групі. При цьому футболісти й тренер переконані, що вдома їх засудили, тож гості будуть злими. Можливо, їм і не вдасться сьогодні перемогти, але для луганців нічия ризикує стати рівноцінною поразці.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Віон (ЦСКА Софія)

Травмовані: Цвек (під питанням), Назарина, Шевченко, Кабаєв (усі – Зоря)

Поза заявкою: Кочергін (Зоря)

Орієнтовні склади на матч Зоря – ЦСКА Софія

Зоря: Мацапура – ​​Фаворов, Імереков, Вернидуб, Снурніцин – Хомченовський, Булеца – Сайядманеш, Громов, Шахаб – Гладкий

ЦСКА Софія: Бузатто – Туріцов, Матей, Лам, Мазіку – Юга, Мухар – Йомов, Кері, Бе – Кайседо

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

ЦСКА Софія сподобався тільки у першому таймі поєдинку в Болгарії, але навіть найкращий футбол "армійців" не можна назвати дуже важким. Зоря з такими суперниками регулярно грає в УПЛ – і в останніх чотирьох поєдинках луганці виносили своїх суперників. Так, були нюанси, але всі перемоги виглядали заслуженими.

Підопічні Віктора Скрипника сильніші – і вони зараз у кращій формі. Букмекери впевнені у перемозі нашої команди, а ми підтримаємо їх у цій думці. Софійці створять певні проблеми, але Зоря повинна виграти цей матч. Будь-який інший результат стане сенсацією.

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