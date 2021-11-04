"Следующая игра – новый вызов, много нюансов, которые играют роль. Мы победили эту команду две недели назад и приложим все усилия, чтобы снова выиграть. Наш соперник также приехал, чтобы показать мастерство и тоже хочет побеждать.

Заря ведет переговоры с Фенербахче о продлении аренды Сайядманеша, – источник

Каждая из команд хочет набирать очки для своего рейтинга и своей страны. Для имиджа. Мы, еще раз подчеркну, победили их. Приложили много усилий. Теперь играем дома. С уважением относимся к любому сопернику, но прежде всего смотрим на себя.

Игра состоит из 90 минут. Любой нюанс или гол открывает игру. В то же время понимаем, что ты терпишь, и у тебя появляется возможность убить, какой мы в той игре воспользовались. Сейчас мы играем дома. Не говорим, что будем бежать ради бега. Будем смотреть, как будет развиваться игра. Мы смотрим на себя и свои силы.

У каждой команды, играющей в плотном графике, травмированы. Мы не исключение. Ряд наших игроков не будут участвовать в этой игре. В то же время есть вернувшиеся ребята. Тот же Вернидуб, Лунев. Цвек тренировался, надеюсь, он поможет нам. Травмы, к сожалению, являются неотъемлемой частью футбола. Мы готовы ко всему. У нас есть игроки, которые выйдут и докажут свой класс", – цитирует Скрипника сайт Зари.

До поединка 4-го тура группового этапа Лиги конференций Заря подходит на третьей строчке, ЦСКА – последний.

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