Зоря – Шахтар: "гірники" прилетіли у Запоріжжя без Бутка, Кайоде та Тете

Донецька команда прибула на центральний матч 22-го туру УПЛ проти Зорі.

Наставник "гірників" Паулу Фонсека взяв у Запоріжжя 19 виконавців:

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Голкіпери: Анатолій Трубін, Андрій Пятов;

Захисники: Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі;

Півзахисники: Сергій Болбат, Тарас Степаненко, Максим Малишев, Алан Патрік, Майкон, Фернандо, Маркос Антоніо, Віктор Коваленко, Марлос, Тайсон, Манор Соломон, Андрій Тотовицький;

Нападник: Жуніор Мораєс.

Зазначимо, що до заявки команди на матч проти луганців не потрапили Богдан Бутко, який нещодавно повернувся у загальну групу "гірників", Валерій Бондаренко, Веллінгтон Нем, Оларенваджу Кайоде та новачок команди Тете.

Матч 20-го туру УПЛ між Зорею і Чорноморцем зіграють сьогодні, 17 березня. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 17 годині.

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