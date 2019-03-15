Жеребкування ЛЧ та ЛЄ: потенційний "каталонський" фінал у Мадриді та нагода для "відмазок" Динамо і Шахтарю

Жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів не зраджує собі, продовжує підтверджувати певні закономірності та дотримуватися своїх власних неписаних традицій. Ми маємо тoп-пару, жорстке протистояння, знакову дуель та вкотре "солодку булочку".

Звичайно, багато вболівальників вже можуть бачити фінал, в якому Гвардіола буде протистояти своїй рідній Барселоні в Мадриді. Проте, як мінімум, у Ліверпуля та Ювентуса з нестримним Роналду можуть бути інші думки з цього приводу.

Зрозуміло, що півфінали Барселона – Ліверпуль та Манчестер Сіті – Ювентус стали б прикрасою сезону, та як показує досвід попередніх років, на цій стадії можна побачити і досить несподівані команди, як це було з Ромою чи Монако.

Манчестер Юнайтед – Барселона

Однозначно пара номер №1. Причому це більшою мірою не завдяки Барселоні, а якраз завдяки МЮ. Воскреслий з анабіозу часів Моурінью Юнайтед зумів створити одну з найбільших сенсацій турніру в протистоянні з ПСЖ.

Манкуніанці часів Фергюсона були дуже неприємним суперником для Барси. Звичайно, зараз інші часи, та Сульшер добре їх пам'ятає і, можливо, завдяки порадам того же Фергі спробує створити чергове диво. І навіть перша гра вдома не робить Барселону однозначним фаворитом, бо в Парижі МЮ довів, що для нього це не принципово.

Щодо Барси, то тут все зрозуміло. Каталонці не настільки ураганні та домінантні, як були за часів Гвардіоли, але Мессі проводить черговий феноменальний сезон і в цілому команда в хорошому стані. Є звичні певні проблеми в обороні, але Барса вирішує їх своїм фірмовим "найкраща оборона – це володіння м'ячем та атака".

Плюсом для Барселони є те, що вони впевнено лідирують в чемпіонаті Іспанії. Навряд чи щось змінить в цьому плані повернення Зідана в Реал і виліт Атлетіко з ЛЧ, який може тепер зосередитися на Ла Лізі.

Тоттенхем – Манчестер Сіті

За наявності чотирьох англійських клубів на цій стадії з великою ймовірністю варто було очікувати мінімум однієї дуелі двох представників АПЛ, яка автоматично стає жорсткокю парою. Можливо, ця пара не є найбільш цікавою з тих потенційних варіантів, які ми мали, але все одно викличе значний інтерес.

Команда Гвардіоли, звичайно, є фаворитом. Ман Сіті має глибшу лаву запасних та виглядає надзвичайно потужно. А керівництво клубу, безумовно, прагне перемоги в ЛЧ, можливо, навіть більше, ніж чергового титулу в Англії. Та "шпори" здатні дати бій і попсувати нерви одній зі збірних світу серед клубів.

Прохід Ман Сіті Шальке не викликав жодних сумнівів, навіть якщо команда Коноплянки спромоглася б виграти в першому матчі. А ось дві перемоги Тоттенхема над дортмундською Борусією я б не назвав показовими, бо лондонці все-таки більш зіграна та сформована команда. До того ж, німцям відверто не щастило, бо за грою вони мали моментів не менше, ніж "шпори".

Важко спрогнозувати, як зіграють ці команди між собою. Теоретично можна очікувати яскравих результативних матчів, але, наприклад, перша їхня гра цього сезону АПЛ в кінці жовтня завершилася мінімальною перемогою "містян" (1:0), хоча багато хто очікував феєрію.

Родзинку цій дуелі додає ще той факт, що через кілька днів після матчу-відповіді командам ще належить зіграти між собою 20 квітня в Манчестері в рамках АПЛ, і ця гра може багато в чому бути визначальною, особливо для Сіті. А через чотири дні на підопічних Гвардіоли ще чекає виїзне манчестерське дербі. Хосепу доведеться добряче подумати, як на це все розподілити сили та ресурси.

Також варто відзначити, що у команди Почеттіно є зараз певний спад. Вони програли три останні виїзні матчі в АПЛ не тим командам, яким би мали програвати.

Аякс – Ювентус

Фірмова пара для Кубка/Ліги чемпіонів. В історії протистоянь цих клубів було багато всього. Відразу пригадується в пам'яті заключний матч ЛЧ-1996, який був останнім успішним фіналом для Ювентуса. Амстердамці тоді останній раз грали у фіналі Ліги чемпіонів.

Після тріумфу над Реалом ніхто не знає, чого можна очікувати від цього Аякса. Туринці були на межі вильоту після першого матчу з Атлетіко, та зуміли зібратися і створити історичний камбек.

Тому однозначним фаворитом пари Юве я б не називав. Хоча зрозуміло, що клас, досвід, прагматичніть та організація гри на боці італійського гранда. До того ж, в Серії А команда Аллегрі без 5 хвилин чемпіон і може кинути всі сили на таку багатостраждальну для себе ЛЧ.

Пікантності ситуації додає можлива дискваліфікація Роналду за непристойний жест у матчі з Атлетіко. Та все-таки УЄФА варто бути послідовним та покарати португальця штрафом, як і Сімеоне, якому він, власне, таким чином і відповідав.

Порту – Ліверпуль

Після одного з найважчих суперників у першому раунді Ліверпуль отримав у чвертьфіналі певний перепочинок у вигляді "солодкої булочки" з Порту. При всій повазі до португальського клубу, який продовжує залишатися одним з найбільших експортерів талантів до топ-чемпіонатів Європи, шансів у цій парі у "драконів" майже немає.

Минулого сезону ці команди зустрічалися в 1/8 фіналу і Порту був знищений вже у першому домашньому матчі, після чого зумів навіть відстояти нульову нічию на Енфілді.

Навряд чи Порту став набагато міцнішим порівняно з останнім сезоном. Команда потрапила у цьому розіграші у найпростішу групу, яка тільки може бути. Далі була розібрана та нестабільна Рома, з якою Порту зумів впоратися не без труднощів завдяки домашнім стінам. Проте на Ліверпуль не вплинула навіть мюнхенська "торсида", тому це навряд чи допоможе португальцям.

Єдина проблема Ліверпуля – це боротьба на два фронти, на яку може не вистачити резервів. Мерсисайдці не мають такої лави запасних, як Ман Сіті чи та ж Барса. Та, схоже, Клопп цього сезону навчився давати раду кадровому голоду та дефіциту. Навіть з травмами та дискваліфікаціями Ліверпуль чудово веде боротьбу на два фронти. Також важливим є те, чи зможе додати в кінці сезону Салах, який має певний спад у грі та виглядає не настільки яскраво, як минулої весни.

Можливо, Ліверпуль не буде дарувати таких феєрій як з тим же Порту, Ман Сіті чи Ромою в попередній ЛЧ, та команда Клоппа, здається, навчилася бути більш прагматичною та витискати потрібний для себе результат навіть у складних ситуаціях, як це було з Баварією та в останньому матчі групового етапу з Наполі.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Щодо Ліги Європи, то тут також варто звернути увагу на кілька речей.

Найперше те, що кривдники українських Динамо та Шахтаря, скоріш за все, зійдуться у півфіналі, тому вболівальники киян та донеччан тепер зможуть заочно змагатися, хто програв сильнішому супернику, бо більше нічого не залишається, на жаль. А у фінал може вийти одна команда, завдяки якій вболівальники якогось з наших грандів зможуть виправдати фіаско своїх улюбленців.

Арсенал – Наполі

В Лізі Європи нерідко бувають пари рівня ЛЧ, і це якраз той випадок. Тільки тут питання в тому, як команди розставлять пріоритети. Наполі навряд чи втратить вже місце в зоні ЛЧ в Серії А, тому може кинути сили на єврокубок. Проте команда дуже нестабільна. І якщо Зальцбург добряче возив їх у себе вдома, то що може зробити Арсенал? Варто сказати, що і Наполі – не Ренн, тому інтрига однозначно є.

Для Арсенала ЛЄ може бути запасним аеродромом на випадок проблем з потраплянням в ЛЧ через АПЛ. Та і вболівальники "канонірів" вже скучили за значними трофеями. Хоча, можливо, Кубок Англії для багатьох з них і цінніший за Лігу Європи. Нинішній рівень ЛЄ є дуже непоганим для додаткової "обкатки" команди перед ймовірною участю в ЛЧ наступного сезону.

Бенфіка – Айнтрахт

Франкфуртці настільки потужно виглядають, що шанси Бенфіки, яка пройшла Динамо Загреб лише у додатковий час завдяки своїй фартовій далекобійній артилерії, на вихід в черговий фінал та спробу знову зняти "прокляття Бели Гуттмана" виглядають незначними. З Інтером у Мілані Айнтрахт грав як у себе вдома та повністю домінував на полі.

Славія – Челсі

Лондонці, звичайно, фаворити, але такими ж в 1/8-й був і спеціаліст по Лізі Європи Севілья, яку побили її ж зброєю та вмінням дотискати суперника. Не факт, що Славія зможе повторити такий же подвиг, як з іспанцями, та пражанам вже нема чого втрачати, а команда на ходу.

А головна родзинка в тому, що Славія, яку Динамо пройшло влітку в кваліфікації Ліги чемпіонів, тепер зможе помірятися силами з командою, яка просто декласувала киян. Та Челсі треба рятувати сезон, тому 0:8 за два матчі очікувати, може і не варто, та шансів у чеської команди небагато.

Вільяреал – Валенсія

Дві іспанські команди – це завжди досить цікаво та непередбачувано, особливо у випадку з цими представниками Ла Ліги. Бо від них взагалі не знаєш, чого очікувати, якщо подивитися на цей сезон. Вільяреал, до речі, може знову зіграти з Арсеналом у півфіналі єврокубку, як це було в ЛЧ-2006.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи: онлайн-трансляція – як це було

Роман Ляшенко, Футбол 24