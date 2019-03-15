"Шахтар розраховує на інших", – Мудрик пояснив, чому покинув донеччан та перейшов у Арсенал-Київ

Півзахисник "гірників" Михайло Мудрик пояснив, чому вирішив покинути Шахтар та перейти у Арсенал-Київ.

"Чому я вирішив піти в оренду в Арсенал-Київ? На даний момент там розраховують на інших людей, я розумів, що не можу отримувати ігрову практику скільки я хотів би.

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Тренуватися з першою командою – це дуже круто. Але якщо я розумію, що грати не буду – то потрібно вибрати команду, де зможу грати прямо зараз", – сказав Мудрик для шоу ТРЕНДЕЦ.

Нагадаємо, Мудрик у жовтні минулого почав тренуватися з основним складом Шахтаря, однак нещодавно стало відомо, що Михайло продовжить кар'єру в Арсеналі-Київ на правах оренди.

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