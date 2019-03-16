Заря – Шахтер: "горняки" прилетели в Запорожье без Бутко, Кайоде и Тете

Донецкая команда прибыла на центральный матч 22-го тура УПЛ против Зари.

Наставник "горняков" Паулу Фонсека взял в Запорожье 19 исполнителей:

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Вратари: Анатолий Трубин, Андрей Пятов;

Защитники: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили;

Полузащитники: Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Максим Малышев, Алан Патрик, Майкон, Фернандо, Маркос Антонио, Виктор Коваленко, Марлос, Тайсон, Манор Соломон, Андрей Тотовицкий;

Нападающий: Жуниор Мораес.

Отметим, что в заявку команды на матч против луганчан не попали Богдан Бутко, который недавно вернулся в общую группу "горняков", Валерий Бондаренко, Веллингтон Нем, Оларенваджу Кайоде и новичок команды Тете.

Матч 20-го тура УПЛ между Зарей и Черноморцем сыграют сегодня, 17 марта. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17 часов.

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