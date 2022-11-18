Зоря в рамках 14-го туру УПЛ зустрінеться з Олександрією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Програму чергового туру УПЛ відкриває справжня битва за третє місце. Поки його посідає Зоря, однак у Олександрії аналогічна кількість очок – та і за всіма іншими показниками команди йдуть на рівних. Луганці тримаються вище лишень завдяки більшій кількості забитих голів.

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Зоря дещо успішніше грала проти грандів, розгромивши Динамо та втримавши скандальну нічию з Шахтарем. У активі олександрійців лише мирова з "гірниками", хоча поєдинок з киянами підопічні Юрія Гури теж провели на високому рівні. Що і говорити, коли "містяни" встановили свій рекорд сезону за кількістю дотиків у штрафному.

Статистичні показники обох колективів приблизно рівні. Зокрема, для обох характерний пристойний оверперформанс за голами – вони забили на 6-7 м'ячів більше очікуваного. Інтенсивність пресингу в них теж дуже висока, як і відсоток володіння м'ячем.

Тільки за якістю оборони можна побачити відчутну різницю. Зоря допустила моментів біля власних воріт на 18,17 xG, пропустивши 18 голів, а Олександрія отримала 14 з 11,32 xG. Особливо різниця помітна по грі центрбеків – у Патріка ван Леувена вони заточені на роботу з м'ячем, але при роботі в захисті у них виникають значні проблеми. Підопічні Юрія Гури в цьому аспекті збалансованіші.

Словом, фаворита визначити важко. Давно вже в українському чемпіонаті не було матчів між настільки рівними й схожими колективами. Дуже цікаво поглянути, хто візьме гору в цьому поєдинку.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шахов – Калітвінцев (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Зоря – Олександрія

Зоря: Мацапура – ​​Данченко, Імереков, Батагов, Вантух – Бражко – Кирюханцев, Чурко, Булеца, Русин – Нагнойний

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Бабогло, Дячук Цуріков – Рибалка, Демченко – Авагімян, Ковалець, Кожушко – Третьяков

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Колективи забивні, тож можна очікувати на голи у ворота обох голкіперів. Більш вразливою в цьому плані є Зоря, у якої слабша оборона, однак луганці й забивають дещо більше – причому показник очікуваних голів у них теж кращий.

Букмекери вважають фаворитом Зорю, причому розрив у коефіцієнтах на перемогу однієї з команд досить великий. Така оцінка сил виглядає дивно – підопічні Патріка ван Леувена точно не настільки потужніші. Ми поставимо на бойову нічию, хоча в цілому тут можливий будь-який результат.

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