Заря в рамках 14-го тура УПЛ встретится с Александрией в рамках 14-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Программу очередного тура УПЛ открывает настоящая битва за третье место. Пока его занимает Заря, однако у Александрии аналогичное количество очков – да и по всем остальным показателям команды идут на равных. Луганчане держатся выше только благодаря большему количеству забитых голов.

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Заря несколько успешнее играла против грандов, разгромив Динамо и удержав скандальную ничью с Шахтером. В активе александрийцев лишь мировая с "горняками", хотя поединок с киевлянами подопечные Юрия Гуры тоже провели на высоком уровне. Что и говорить, когда "горожане" установили свой рекорд сезона по количеству касаний в штрафной.

Статистические показатели обоих коллективов примерно равны. В частности, для обоих характерен приличный оверперформанс по голам – они забили на 6-7 мячей больше ожидаемого. Интенсивность прессинга у них тоже очень высока, как и процент владения мячом.

Только по качеству обороны можно увидеть ощутимую разницу. Заря допустила моментов у собственных ворот на 18,17 xG, пропустив 18 голов, а Александрия получила 14 из 11,32 xG. Особенно разница заметна по игре центрбеков – у Патрика ван Леувена они заточены на работу с мячом, но при работе в защите у них возникают значительные проблемы. Подопечные Юрия Гуры в этом аспекте более сбалансированы.

Словом, фаворита определить трудно. Давно уже в украинском чемпионате не было матчей между настолько равными и похожими коллективами. Очень интересно посмотреть, кто возьмет верх в этом поединке.

Кадровая ситуация

Травмированы: Шахов – Калитвинцев (под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Заря – Александрия

Заря: Мацапура – Данченко, Имереков, Батагов, Вантух – Бражко – Кирюханцев, Чурко, Булеца, Русин – Нагнойный

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Дячук Цуриков – Рыбалка, Демченко – Авагимян, Ковалец, Кожушко – Третьяков

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Коллективы забивные, поэтому можно ожидать голы в ворота обоих голкиперов. Более уязвимой в этом плане является Заря, у которой слабая оборона, однако луганчане и забивают несколько больше – причем показатель ожидаемых голов у них тоже лучше.

Букмекеры считают фаворитом Зарю, причем разрыв в коэффициентах на победу одной из команд достаточно большой. Такая оценка сил выглядит странно – подопечные Патрика ван Леувена точно не настолько мощнее. Мы поставим на боевую ничью, хотя в целом здесь возможен любой исход.

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