Мірча Луческу не може повністю відмовитися від головної справи всього життя.

Колишній тренер Динамо та Шахтаря став консультантом президента бухарестського Рапіда – Дана Шуку, повідомляє Digi Sport.

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Бос "залізничників" взагалі вмовляв 78-річного фахівця повернутися на тренерський місток, але той відмовив. Наприкінці 90-х Луческу приводив Рапід до перемог в чемпіонаті та Кубку Румунії.

Цього разу столичному клубу довелося зробити ставку на іншого відомого фахівця – Ніла Леннона. Північноірландцю виписали чималеньку зарплатню, а Луческу бодай погодився допомагати Шуку в організаційних питаннях.

Нагадаємо, останньою тренерською роботою румуна було київське Динамо, яке він покинув у листопаді минулого року.

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