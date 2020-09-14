Головний тренер Зорі Віктор Скрипник оцінив дії своєї команди у матчі 2-го туру УПЛ проти Маріуполя.

"Ми дуже засмучені. Ми програли. Була гостра гра з обох сторін. У нас були моменти, у Маріуполя теж. Такий матч, коли говорять: "Хто заб'є – той і виграє".

Несподівана поразка підопічних Скрипника у відеоогляді матчу Зоря – Маріуполь – 0:1

Шкода, що сталося це не на нашу користь. Ми старалися. Крім старань виділити не можна майже нічого. Десь майстерності не вистачило, десь везіння, моторності.

Звичайно, шкода, хлопці засмучені. Ніхто не очікував легкої гри. Дійсно дуже важкий матч був", – сказав Віктор Скрипник у коментарі ТК Футбол.

Нагадаємо, Зоря мінімально програла Маріуполю на своєму полі (0:1) у рамках 2-го туру УПЛ. До слова, це друга поразка підопічних Скрипника поспіль – раніше команда поступилась Десні з рахунком 1:3.

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