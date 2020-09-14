Главный тренер Зари Виктор Скрипник оценил действия своей команды в матче 2-го тура УПЛ против Мариуполя.

"Мы очень расстроены. Мы проиграли. Была обоюдоострая игра. У нас были моменты, у них тоже. Такой матч, когда говорят: "Кто забьет – тот и выиграет".

Неожиданное поражение подопечных Скрипника в видеообзоре матча Заря – Мариуполь – 0:1

Жаль, случилось это не в нашу пользу. Старались. Кроме стараний выделить почти нечего. Где-то мастерства не хватило, где-то везения, расторопности.

Конечно, жаль, ребята расстроены. Никто не ожидал легкой игры. Действительно очень тяжелый матч был", – сказал Виктор Скрипник в комментарии ТК Футбол.

Напомним, Заря минимально проиграла Мариуполю на своем поле (0:1) в рамках 2-го тура УПЛ. К слову, это второе поражение подопечных Скрипника подряд – ранее команда проиграла Десне со счетом 1:3.

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