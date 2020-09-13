І Зоря, і Маріуполь провалилися у першому турі, тож сьогодні потрібно було реабілітовуватись. Команди почали у середньому темпі й без переваги один над одним, взявши перші десять хвилин на розвідку.

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Потім почався розмін моментами: азовці на 14-й хвилині ледь не відкрили рахунок внаслідок подачі зі штрафного, яку Сагуткін замкнув у стійку, а ще за хвилину Кулаков отримав передачу з глибини та пробив у протихід Шевченку – неточно. Луганці на 16-й відповіли проходом Кочергіна з пасом на Громова та його ударом з правого краю штрафного – Гальчук парирував, а Маріуполь у відповідь провів атаку з прострілом Стасюка та пострілом Горбунова. Шевченко врятував Зорю, а на 18-й хвилині ще й взяв непростий удар Кулакова. Зоря огризнулася на 24-й хвилині дальнім ударом Юрченка, однак його на себе прийняв Сагуткін.

Поступово Зоря набирала оберти. Господарі тримали м'яч, комбінували, заробляли стандарти та завантажували штрафний кросами, але не вистачало останнього пасу. На 32-й хвилині тиск луганців міг вилитись у гол Громова, але Артем не зміг дотягнутися до прострілу Гречкіна у воротарський. На 35-й Гречкін вже сам прибрав захисника та пробив у Гальчука, але в тому епізоді все одно був офсайд. Маріуполь огризнувся ударом Горбунова з передачі Сагуткіна (повз ближній кут), а Зоря відповіла дальнім пострілом Хомченовського (вище воріт) та замиканням кутового у виконанні Громова (неточно). Зрештою, на переву команди пішли за нулів на табло.

На другий тайм Віктор Скрипник випустив Назарину, який вже на 46-й хвилині потужно пробив по воротах. Гальчук взяв м'яч лише з другої спроби, а ще за хвилину голкіпер гостей вибив м'яч прямо на Юрченко – Владлен одразу ж перекинув його, але разом з воротами. Маріуполь не залишався у боргу, одразу ж огризнувшись ударом Кулакова з центру штрафного. Шевченко врятував. На 50-й хвилині з дистанції вистрілив Ігнатенко (Іванісеня заблокував), а Цвек на 58-й відповів ударом над поперечиною після розіграшу кутового.

Поступово Маріуполь став розривати Зорю на контратаках. На 60-й хвилині це вилилось у постріл Кулакова з центра карного майданчика, а Горбунов на добиванні метрів з трьох не влучив по воротах. Втім, вже на 62-й азовці заслужено відкрили рахунок: Кулаков переграв Абу Ханну, прорвався правим флангом і подав на лівий край штрафного, звідки абсолютно відкритий Топалов розстріляв ближній кут – 0:1. Після цього гості провели ще кілька перспективних атак. Віктор Скрипник не витримав, на 70-й хвилині кинувши у бій Перовіча і Гладкого.

Одразу стало гостріше. Вже на 71-й Назарина пробивав у дотик з пасу Фаворова, але цю спробу заблокували; Перовіч на 72-й стріляв з гострого кута в руки Гальчуку, а на 78-й хороша атака з передачею у спини захисникам завершилась потужним пострілом Назарини метрів з 20-ти – над поперечиною. Маріуполь у ці хвилини мав удар Кирюханцева зі штрафного, але м'яч пролетів вище воріт. Розуміючи, що луганці підтискають, Остап Маркевич освіжив склад в сторону захисту, випустивши Бикова, Біблика та Петермана.

Ендшпіль поєдинку виявився важким для азовців. На 83-й хвилині хороший момент мав Гладкий, який класно прийняв та обробив передачу в штрафний, пробивши з рикошетом та з відскоком від газону – неточно. Ще за три хвилини Ігнатенко отримав другу жовту, залишивши Маріуполь у меншості, а Зоря ледь не покарала гостей подачею на голову Гладкому – Олександр у падінні спрямував м'яч в руки Гальчуку. Вже у компенсований час Перовіч стріляв з меж карного майданчика, але під удар кинувся Чоботенко. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Маріуполя.

Таким чином, азовці здобули першу звитягу під керівництвом Остапа Маркевича, а от Зоря стартує з двох поразок у перших двох турах.

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