Несподівана поразка підопічних Скрипника у відеоогляді матчу Зоря – Маріуполь – 0:1
19:37 - Читать на русском
Луганська Зоря в більшості поступилась Маріуполю в рамках 2-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Маріуполь.
Дмитро Топалов 62’
Данило Ігнатенко 86’
62’ Дмитро Топалов
86’ Данило Ігнатенко
Азовці візуально виглядали краще та могли відкрити рахунок у першому таймі, проте Сагуткін головою пробив у стійку. В другій половині Маріуполь продовжив атакувати і Топалов зумів пробити Шевченка. Навіть попри вилучення Ігнатенка азовці втримали перемогу над Зорею.
Маріуполь на виїзді переграв Зорю – азовці здобули першу перемогу під керівництвом Маркевича
Таким чином, азовці здобули першу звитягу під керівництвом Остапа Маркевича, а от Зоря стартує з двох поразок у перших двох турах.
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