Луганська Зоря в більшості поступилась Маріуполю в рамках 2-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Маріуполь.

Азовці візуально виглядали краще та могли відкрити рахунок у першому таймі, проте Сагуткін головою пробив у стійку. В другій половині Маріуполь продовжив атакувати і Топалов зумів пробити Шевченка. Навіть попри вилучення Ігнатенка азовці втримали перемогу над Зорею.

Маріуполь на виїзді переграв Зорю – азовці здобули першу перемогу під керівництвом Маркевича

Таким чином, азовці здобули першу звитягу під керівництвом Остапа Маркевича, а от Зоря стартує з двох поразок у перших двох турах.