Зоря – Динамо: Заваров поділився очікуваннями від дуелі своїх колишніх команд

Екс-півзахисник луганського і київського клубів Олександр Заваров визначив якості, які мають допомогти командам у битві за "шість очок".

"Думаю, варто очікувати на боротьбу і навіть грубощі, оскільки такі матчі – це боротьба "за шість очок", вони граються на максимумі, а на перше місце виходить надійність і досягнення результату.

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Обидві команди будуть намагатися його здобути, щоб вирішити усі свої проблеми і завдання. Тому, думаю, на нас чекає хороша гра, в якій емоції будуть зашкалювати. З огляду на ситуацію, в якій знаходиться Динамо, для команди мотивація повинна бути позамежною у кожній грі, незалежно від імені суперника. Потрібно набирати очки в усіх поєдинках без винятку.

У суботу ми побачимо матч високого рівня, незалежно від особистих показників футболістів, які вийдуть на поле. А переможе сила волі, характер і майстерність", – цитує Заварова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, після 25-ти турів Зоря і Динамо мають в активі по 49 балів і ділять друге-третє місця у турнірній таблиці чемпіонату України. Їхня зустріч відбудеться вже 13 червня о 17:00.

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