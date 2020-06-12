toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ПЕРША ЛІГА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО

Зоря – Динамо: Заваров поділився очікуваннями від дуелі своїх колишніх команд

17:37 366 Читать на русском
Зоря – Динамо: Заваров поділився очікуваннями від дуелі своїх колишніх команд
Олександр Заваров / Фото з відкритих джерел

Екс-півзахисник луганського і київського клубів Олександр Заваров визначив якості, які мають допомогти командам у битві за "шість очок".

 

"Думаю, варто очікувати на боротьбу і навіть грубощі, оскільки такі матчі – це боротьба "за шість очок", вони граються на максимумі, а на перше місце виходить надійність і досягнення результату.

Зоря – Динамо: Вернидуб оцінив шанси своєї колишньої команди на другу сходинку УПЛ

Обидві команди будуть намагатися його здобути, щоб вирішити усі свої проблеми і завдання. Тому, думаю, на нас чекає хороша гра, в якій емоції будуть зашкалювати. З огляду на ситуацію, в якій знаходиться Динамо, для команди мотивація повинна бути позамежною у кожній грі, незалежно від імені суперника. Потрібно набирати очки в усіх поєдинках без винятку.

У суботу ми побачимо матч високого рівня, незалежно від особистих показників футболістів, які вийдуть на поле. А переможе сила волі, характер і майстерність", – цитує Заварова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, після 25-ти турів Зоря і Динамо мають в активі по 49 балів і ділять друге-третє місця у турнірній таблиці чемпіонату України. Їхня зустріч відбудеться вже 13 червня о 17:00.

Зоря – Динамо: прогноз на матч УПЛ

blog_ava
"Чому я пі**рас?"– як Шевченко їхав у таксі після гри збірної України і слухав скарги водія на свій незабитий пенальті
07:30
16220
Теги
Зоря Зоря Динамо Динамо Зоря - Динамо Олександр Заваров
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
10
хв
Ювентус
22:00
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук