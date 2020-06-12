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Заря – Динамо: Заваров поделился ожиданиями от дуэли своих бывших команд

17:37 33 Читати українською
Заря – Динамо: Заваров поделился ожиданиями от дуэли своих бывших команд
Александр Заваров / Фото из открытых источников

Экс-полузащитник луганского и киевского клубов Александр Заваров определил качества, которые должны помочь командам в битве за "шесть очков".

 

"Думаю, стоит ожидать борьбу и даже грубости, поскольку такие матчи – это борьба "за шесть очков", они играются на максимуме, а на первое место выходит надежность и достижения результата.

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Обе команды будут пытаться его получить, чтобы решить все свои проблемы и задачи. Поэтому, думаю, нас ждет хорошая игра, в которой эмоции будут зашкаливать. Учитывая ситуацию, в которой находится Динамо, для команды мотивация должна быть запредельной в каждой игре, независимо от имени соперника. Нужно набирать очки во всех поединках без исключения.

В субботу мы увидим матч высокого уровня, независимо от личных показателей футболистов, которые выйдут на поле. А победит сила воли, характер и мастерство", – цитирует Заварова официальный сайт Динамо.

Напомним, после 25-ти туров Заря и Динамо имеют в активе по 49 баллов и делят второе-третье места в турнирной таблице чемпионата Украины. Их встреча состоится уже 13 июня в 17:00.

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Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Заря - Динамо Киев Александр Заваров
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