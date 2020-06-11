Зоря – Динамо: Вернидуб оцінив шанси своєї колишньої команди на другу сходинку УПЛ

Головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб висловився щодо боротьби за срібло української першості.

"За чемпіонатом України стежу. Я віддав Зорі багато років свого життя, тож бажаю команді досягти потрібної мети і виконати поставлені завдання.

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Зорі цілком до снаги виграти друге місце у боротьбі з Динамо. Але там боротьба не лише між ними. Є ще Десна, Олександрія. Думаю, кінцівка чемпіонату України буде інтригуючою і напруженою", – сказав Вернидуб у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, після 25-ти турів Зоря і Динамо мають в активі по 49 балів і ділять друге-третє місця у турнірній таблиці чемпіонату України. Їхня зустріч відбудеться вже 13 червня о 17:00.

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