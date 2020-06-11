Зоря – Динамо: прогноз на матч УПЛ

Луганська Зоря прийме київське Динамо в рамках 26-го туру Прем'єр-ліги. Який прогноз букмекерів на матч, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Зоря – Динамо відбудеться 13 червня у Запоріжжі на Славутич-Арені. Початок матчу – о 17:00. У прямому ефірі зустріч покаже телеканал "2+2", натомість "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Авторитетна контора William Hill вважає київський клуб фаворитом протистояння. На перемогу Динамо можна поставити з коефіцієнтом 2,05. Натомість імовірний успіх луганців оцінюється балом 3,60. Навіть нічия вірогідніша – 3,25. Щодо конкретного підсумкового результату, то можна ризикнути й скористатися солідним коефіцієнтом 6,50 на мінімальну перемогу "біло-синіх".

Австрійці з Bwin дають ще більш прихильний до Динамо прогноз. Перемога киян оцінюється скромним балом 1,90. На нічию у центральному матчі туру ставки приймають із коефіцієнтом 3,10. Імовірність успіху Зорі невелика – 4,00.

Відзначимо, що очний поєдинок є важливим для обох команд у боротьбі за місце в зоні Ліги чемпіонів. Наразі його посідає Зоря, але підопічні Віктора Скрипника випереджають Динамо лише за додатковими показниками.

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