У першому таймі кияни та луганці м'ячів не забивали. Мабуть, Мірча Луческу серйозніше налаштував своїх підопічних у перерві, адже ті видали феєричний старт. Спершу Сергій Сидорчук знайшов на дальній стійці Артема Бєсєдіна, а той замкнув простріл.

Динамо впевнено обіграло Зорю та зберегло перевагу над Шахтарем – несподівані герої, повний тріумф Луческу

Вже за кілька хвилин капітану Динамо вдався шедевральний удар з льоту з-за меж штрафного – подавав Шапаренко з кутового. Після цього Зоря навалилась на ворота "біло-синіх", але забити підопічним Скрипника сьогодні не судилось.

Динамо зберегло перевагу над Шахтарем у 4 очки на вершині турнірної таблиці, Зоря з 32 заліковими балами залишилась на 3 сходинці.