Зоря – Динамо, Шахтар – Олександрія: розклад матчів 26-го та 27-го турів УПЛ

Дирекція УПЛ затвердила дати та час поєдинків двох чергових турів елітного дивізіону України.
26 ТУР
13 червня (субота)
Маріуполь – Ворскла – 14:00
Зоря – Динамо – 17:00
Олімпік – Львів – 19:30
Директор УПЛ зізнався, чи загрожує ситуація в Карпатах зривом чемпіонату України
14 червня (неділя)
Колос – Шахтар – 17:00
Олександрія – Десна – 19:30
Поєдинок Карпати – СК Дніпро-1 – перенесено на невизначений термін через спалах COVID-19 у львівській команді.
27 ТУР
19 червня (п’ятниця)
Маріуполь – Львів – 17:00
Ворскла – СК Дніпро-1 – 19:00
20 червня (субота)
Карпати – Олімпік – 14:00
Шахтар – Олександрія – 19:30
21 червня (неділя)
Динамо – Колос – 17:00
Десна – Зоря – 19:30
Нагадаємо, після 24-х турів УПЛ Шахтар випереджає Динамо, Зорю та Десну на 16 очок.
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