Зоря – Динамо, Шахтар – Олександрія: розклад матчів 26-го та 27-го турів УПЛ

Зоря – Динамо / Фото з відкритих джерел

Дирекція УПЛ затвердила дати та час поєдинків двох чергових турів елітного дивізіону України.

26 ТУР

13 червня (субота)

Маріуполь – Ворскла – 14:00

Зоря – Динамо – 17:00

Олімпік – Львів – 19:30

Директор УПЛ зізнався, чи загрожує ситуація в Карпатах зривом чемпіонату України

14 червня (неділя)

Колос – Шахтар – 17:00

Олександрія – Десна – 19:30

Поєдинок Карпати – СК Дніпро-1 – перенесено на невизначений термін через спалах COVID-19 у львівській команді.

27 ТУР

19 червня (п’ятниця)

Маріуполь – Львів – 17:00

Ворскла – СК Дніпро-1 – 19:00

20 червня (субота)

Карпати – Олімпік – 14:00

Шахтар – Олександрія – 19:30

21 червня (неділя)

Динамо – Колос – 17:00

Десна – Зоря – 19:30

Нагадаємо, після 24-х турів УПЛ Шахтар випереджає Динамо, Зорю та Десну на 16 очок.

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