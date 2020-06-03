toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КАРПАТИ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Зоря – Динамо, Шахтар – Олександрія: розклад матчів 26-го та 27-го турів УПЛ

10:59 645 Читать на русском
Зоря – Динамо, Шахтар – Олександрія: розклад матчів 26-го та 27-го турів УПЛ
Зоря – Динамо / Фото з відкритих джерел

Дирекція УПЛ затвердила дати та час поєдинків двох чергових турів елітного дивізіону України.

26 ТУР

13 червня (субота)

Маріуполь – Ворскла – 14:00
Зоря – Динамо – 17:00
Олімпік – Львів – 19:30

Директор УПЛ зізнався, чи загрожує ситуація в Карпатах зривом чемпіонату України

14 червня (неділя)

Колос – Шахтар – 17:00
Олександрія – Десна – 19:30

Поєдинок Карпати – СК Дніпро-1 – перенесено на невизначений термін через спалах COVID-19 у львівській команді.

27 ТУР

19 червня (п’ятниця)

Маріуполь – Львів – 17:00
Ворскла – СК Дніпро-1 – 19:00

20 червня (субота)

Карпати – Олімпік – 14:00
Шахтар – Олександрія – 19:30

21 червня (неділя)

Динамо – Колос – 17:00
Десна – Зоря – 19:30

Нагадаємо, після 24-х турів УПЛ Шахтар випереджає Динамо, Зорю та Десну на 16 очок.

Follow me! Соцмережі клубів УПЛ: хто – абсолютний №1, а хто – аутсайдер?

blog_ava
Лідер Карпат назвав клуб, у якому розпочне новий сезон
00:20
1640
Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Олександрія Олександрія УПЛ Львів Львів СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Десна Десна Колос Колос Маріуполь Маріуполь Олімпік Олімпік Ворскла Ворскла Карпати Карпати Шахтар Шахтар
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
29
хв
Вердер
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук