Директор УПЛ зізнався, чи загрожує ситуація в Карпатах зривом чемпіонату України

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про варіанти подальших дій стосовно львівського клубу.

"Згідно всіх рекомендацій і документів Карпати йдуть на двотижневу ізоляцію, а після цього пройдуть додаткове тестування. Потім будемо думати щодо подальших дій.

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Якщо через два тижні виявлять нових інфікованих коронавірусом – це буде позаштатна ситуація. Зберемося, щоб прийняти рішення. Воно може бути не дуже приємне, однак давайте будемо вірити у краще і сподіватися, що Карпати зможуть повноцінно закінчити чемпіонат.

Чи існує загроза зриву чемпіонату України? Я впевнений, що ми робимо все згідно з вимогами МОЗ і нашого уряду. Не бачу причин говорити, що є така загроза", – сказав Дикий у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, через спалах COVID-19 у Карпатах команда не змогла провести поєдинок 24-го туру проти Маріуполя. "Леви" пішли на двотижневий карантин і, як наслідок, пропустять два наступні тури.

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