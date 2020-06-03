toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Заря – Динамо, Шахтер – Александрия: расписание матчей 26-го и 27-го туров УПЛ

10:59 158 Читати українською
Заря – Динамо, Шахтер – Александрия: расписание матчей 26-го и 27-го туров УПЛ
Заря – Динамо / Фото из открытых источников

Дирекция УПЛ утвердила даты и время поединков двух очередных туров элитного дивизиона Украины.

26 ТУР

13 июня (суббота)

Мариуполь – Ворскла – 14:00
Заря – Динамо – 17:00
Олимпик – Львов – 19:30

Директор УПЛ признался, грозит ли ситуация в Карпатах срывом чемпионата Украины

14 июня (воскресенье)

Колос – Шахтер – 17:00
Александрия – Десна – 19:30

Поединок Карпаты – СК Днепр-1 – перенесен на неопределенный срок из-за вспышки COVID-19 во львовской команде.

27 ТУР

19 июня (пятница)

Мариуполь – Львов – 17:00
Ворскла – СК Днепр-1 – 19:00

20 июня (суббота)

Карпаты – Олимпик – 14:00
Шахтер – Александрия – 19:30

21 июня (воскресенье)

Динамо – Колос – 17:00
Десна – Заря – 19:30

Напомним, после 24-х туров УПЛ Шахтер опережает Динамо, Зарю и Десну на 16 очков.

Follow me! Соцмережі клубів УПЛ: хто – абсолютний №1, а хто – аутсайдер?

blog_ava
Брюгге определился с ценой на экс-форварда Зари – есть интерес сразу из трех чемпионатов
00:45
296
Теги
Динамо Киев Динамо Киев УПЛ Шахтер Шахтер Карпаты Карпаты Заря Заря Александрия Александрия Львов Львов СК Днепр-1 СК Днепр-1 Десна Десна Колос Колос Мариуполь Мариуполь Олимпик Олимпик Ворскла Ворскла
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
53
мин
Вердер
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук