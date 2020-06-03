Заря – Динамо, Шахтер – Александрия: расписание матчей 26-го и 27-го туров УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты и время поединков двух очередных туров элитного дивизиона Украины.
26 ТУР
13 июня (суббота)
Мариуполь – Ворскла – 14:00
Заря – Динамо – 17:00
Олимпик – Львов – 19:30
Директор УПЛ признался, грозит ли ситуация в Карпатах срывом чемпионата Украины
14 июня (воскресенье)
Колос – Шахтер – 17:00
Александрия – Десна – 19:30
Поединок Карпаты – СК Днепр-1 – перенесен на неопределенный срок из-за вспышки COVID-19 во львовской команде.
27 ТУР
19 июня (пятница)
Мариуполь – Львов – 17:00
Ворскла – СК Днепр-1 – 19:00
20 июня (суббота)
Карпаты – Олимпик – 14:00
Шахтер – Александрия – 19:30
21 июня (воскресенье)
Динамо – Колос – 17:00
Десна – Заря – 19:30
Напомним, после 24-х туров УПЛ Шахтер опережает Динамо, Зарю и Десну на 16 очков.
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