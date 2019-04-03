Зоря – Динамо: анонс матчу УПЛ

Зоря приймає Динамо в рамках 23-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Зоря – Динамо

3 квітня, 18:30, Запоріжжя, "Славутич Арена"

Головний арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький)

Телетрансляція на телеканалі "2+2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

На старті другого кола лідери зустрічаються один з одним, даруючи надію один одному на скорочення чи збільшення розриву в турнірній таблиці. Зорі в цьому турі пощастило більше, адже Олександрії випав матч проти Шахтаря – занадто сильної для цієї ліги команди. Луганці ж зустрінуться з Динамо, яке традиційно дає проти себе грати усім, хоча останні матчі киян в УПЛ говорять протилежне. Так чи інакше, сиутація проста: між Динамо і Шахтарем розрив у сім залікових балів, між Олександрією та Зорею – дев'ять; втрата очок категорично неприйнятна для кожного.

Зоря свою останню зустріч проти Динамо запам'ятає надовго, адже її за останні роки ніхто так сильно не принижував. 5:0 у Києві призвели до штрафів та змусили "мужиків" мобілізувати сили, однак в минулому турі це не допомогло перемогти Шахтар – втім, луганці у тій грі діяли вельми симпатично. Поєдинок відбувся у Запоріжжі, як і матч першого кола проти "біло-синіх", коли віце-чемпіони відверто відскочили (1:1) – щоправда, те Динамо не відповідало рівню сьогоднішнього. Тим не менш, тенденція очевидна: Зоря на своєму полі виглядає набагато сильніше, ніж на чужому. Сьогодні потрібно довести цю теорему.

Олександру Хацкевичу досі пригадують домашню катастрофу з Челсі, адже у минулому турі реабілітуватися за поразку команда не змогла. Матч з Олімпіком виявився нудним, складним та з купою привозів, хоча й завершився перемогою Динамо. Це болісно б'є по весняному реноме киян, яких після поєдинків із Зорею, Оліміпакосом та Десною хотілося коронувати; щоправда, тоді у тренерського штабу були Соль та Вербіч. Один з них вже повернувся до тренувань, а от Франа доведеться чекати довго. В будь-якому випадку, фіаско у Запоріжжі виправдати кадровою ситуацію не вдасться – кияни просто забов'язані набирати три очки та продовжувати гонитву за золотом.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Зоря та Динамо у чемпіонаті провели між собою 40 матчів, з яких 27 виграли кияни, 9 завершились внічию й лише у чотирьох іграх перемогу святкували луганці.

2. Загальний рахунок протистояння між Зорею та Динамо у чемпіонаті – 86:26 на користь "біло-синіх".

3. Найбільш результативний матч між Зорею та Динамо був зіграний у першому колі минулого сезону. Тоді у Запоріжжі команди розписали феєричну нічию – 4:4.

4. Найбільша перемога Зорі над Динамо була зафіксована у сезоні 2013/2014 – тоді у першому колі на стадіоні "Авангард" луганці розбили киян з рахунком 2:0. Найбільша перемога Динамо над Зорею – 6:1 у Києві в сезоні 2011/2012, 0:5 у Луганську в сезоні 2012/2013 та 5:0 у лютому 2019 року.

Суркіс запропонував Леоненку цікаве парі на телеканалі Футбол

Кадрова ситуація

Обом командам сьогодні буде дуже складно. Зоря через дискваліфікацію втратила Віталія Вернидуба, а через умови оренди проти Динамо не зіграють Богдан Михайліченко, Олександр Тимчик та Богдан Лєднєв. Крім того, в лазареті перебувають Артем Громов та Леван Арвеладзе, а участь Олександра Караваєва знаходиться під питанням – у грі з Люксембургом капітан "чорно-білих" вийшов на заміну й швидко покинув поле через пошкодження.

Динамо не може розраховувати на лідера оборони Микиту Бурду, який перебрав жовтих карток. Крім того, травми не дозволять вийти на поле Франу Солю, Артему Бєсєдіну, Йосипу Піварічу, Тамашу Кадару та Мікелю Дуелунду. Втім, до їх відсутності киянам не звикати.

Орієнтовні склади на матч Зоря – Динамо

Зоря: Феліпе – Чечер, Білий, Литвин, Чеберко – Сілас, Майборода – Луньов, Кабаєв, Хомченовський – Будківський

Динамо: Бойко – Кендзьора, Сидорчук, Шабанов, Миколенко – Шепелєв, Буяльський – Циганков, Шапаренко, Сідклей – Русин

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Зоря дуже непогано провела останні матчі в чемпіонаті, але матч проти Шахтаря показав, що до грандів весняні "мужики" не готові. Тоді вони грали основою, а зараз без ряду лідерів їм буде ще важче. Киянам легко також не буде, але вони просто не можуть дозволити собі осічку. Клас повинен принести Динамо перемогу.